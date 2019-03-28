ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мотиватор 100 уровня": Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры

Lite » Красота 28.03.2019 - 20:29
"Мотиватор 100 уровня": Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

За кадром правильность выполнения комментирует тренер Вики

Вика Смеюха уже давно покорила целую армию поклонников не только своим творчеством, но также шикарным спортивным телом. Солистка группы НеАнгелы – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. В зале Вика занимается часами, прорабатывая все группы мышц. Сегодня исполнительница может похвастаться супер упругим прессом и ягодицами.

При этом Смеюха достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок. На которых также показывает правильность выполнения того или иного упражнения.

Недавно на своей instagram-страничке Вика Смеюха опубликовала серию мотивационных роликов из зала. На них певица показывает эффективные упражнения для стройных ног, а также стального пресса и крепких рук. При этом на фоне некоторые упражнения также комментирует персональный тренер Вики.

Сама же вика подписала видео следующим образом: "Вот вам и WOD" (то есть кроссфит).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот вам и WOD ‍ #кросфит

A post shared by ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack) on

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники солистки НеАнгелов пришли в восторг от е новых видео-тренировок. Многие поспешили оставить отзывы. И к слову, нашлись те, кто заметил неточности выполнения упражнений.

  • "А тренеру выговор за то, что допускает скругление спины в упражнении с гантелями. Травмоопасно! Спина только прямая"
  • "Какая стройняшка"
  • "Умничка наша"
  • "Мотиватор 100 уровня!"
  • "Викуля-мотиватор"
  • "Спецназ ГРУ нервно курит в сторонке"
  • "Зачем он тебя мучает? Лучше бы покормил)"
  • "Какая умница! Хреначите как надо. И оно того стоит, потому что результат – просто секс"

Стройная Вика Смеюха

&quot;Мотиватор 100 уровня&quot;: Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры

&quot;Мотиватор 100 уровня&quot;: Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры

Стройная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения

Также Слава Каминская восхитила красотой в изумрудном образе. 

Ну просто Ван Дамм: звезда "Орла и Решки" показала сногсшибательную растяжку (фото) Сплошная романтика: Вика из "НеАнгелов" "засветила" любимого мужчину
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь