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Весенняя леди: Катя Осадчая покорила яркими кадрами в розовом жакете и шляпке

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Телеведущая устроила модную онлайн-фотосессию во дворе своего дома

Во время карантина у многих звезд появилось время для новых фотосессий - но ведь самоизоляция! Однако выход найден - многие фотографы сейчас предлагают услугу онлайн-фотосъемки, когда они управляют процессом и делают снимки удаленно с помощью интернета. Так, Вера Брежнева похвасталась волнующими изгибами в пикантной домашней съемке, а вот Катя Осадчая решила устроить стильный фотосет во дворе своего загородного дома, где как раз все цветет и зеленеет.

Яркими кадрами телеведущая поделилась в своем Instagram, восхищая трендовым луком. Катя позировала у кирпичной стены в ярко-розовом жакете, белой футболке с принтом и надписью Stay home и голубых джинсах. Завершают образ элегантная серая шляпка и жемчужное ожерелье, а также яркий макияж.

Осадчая с фотографом сделали множество кадров, которые она оформила в эффектный фотоколлаж.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также звезда показала несколько черно-белых фото, на которых она запечатлена в теплом кардигане на фоне своего дома.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поделилась Катя.

Поклонникам стильный образ Осадчей пришелся по душе и они окрестили ведущую "весенней леди" в комментариях.

  • Весняна леді
  • Клаааас
  • Чудова фотосесія
  • Гарнюня!
  • Дуже класно
  • Улыбаюсь, глядя на ваши фото
  • Шикарний образ
  • Красотка
  • Вы очень красивы, Екатерина
  • Яка гарна
  • Цвет пиджака вкусный очень! Классные фото
  • Обожнюю ці капелюшки
  • Катруся, ти прекрасна!

Скриншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания.

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