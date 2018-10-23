"Верни омбре": Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волос

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица перекрасилась в темный цвет

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. На нем она запечатлена с непривычным цветом волос.

Солистка группы "Время и Стекло" предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка перекрасила волосы в темный цвет.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники неоднозначно восприняли новый образ певицы. Одни посчитали, что данный цвет Наде подходит больше, другие, напротив, начали настаивать, чтобы певица вернула омбре:

"Верни омбре";

"А мне этот цвет нравится больше";

"Красотка";

"Тебе очень идет!";

"Крутое преображение!";

"Перемены красят девушку. Наде очень идет";

Скриншот комментариев: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.

Мы писали, что Дорофеева вместе со стилистом разрушила стереотип об офисном макияже.

А также о том, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: (video.rbc.ua)