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"Верни омбре": Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волос

Lite » Звезды 23.10.2018 - 10:31
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица перекрасилась в темный цвет

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. На нем она запечатлена с непривычным цветом волос.

Солистка группы "Время и Стекло" предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка перекрасила волосы в темный цвет.

&quot;Верни омбре&quot;: Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волос

&quot;Верни омбре&quot;: Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волосФото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники неоднозначно восприняли новый образ певицы. Одни посчитали, что данный цвет Наде подходит больше, другие, напротив, начали настаивать, чтобы певица вернула омбре:

"Верни омбре";

"А мне этот цвет нравится больше";

"Красотка";

"Тебе очень идет!";

"Крутое преображение!";

"Перемены красят девушку. Наде очень идет";

&quot;Верни омбре&quot;: Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волос

Скриншот комментариев: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.

Мы писали, что Дорофеева вместе со стилистом разрушила стереотип об офисном макияже.

А также о том, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: (video.rbc.ua)

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