"Верни омбре": Дорофеева шокировала поклонников новым цветом волос

Певица перекрасилась в темный цвет
Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. На нем она запечатлена с непривычным цветом волос.
Солистка группы "Время и Стекло" предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка перекрасила волосы в темный цвет.
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники неоднозначно восприняли новый образ певицы. Одни посчитали, что данный цвет Наде подходит больше, другие, напротив, начали настаивать, чтобы певица вернула омбре:
"Верни омбре";
"А мне этот цвет нравится больше";
"Красотка";
"Тебе очень идет!";
"Крутое преображение!";
"Перемены красят девушку. Наде очень идет";
Скриншот комментариев: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.
Мы писали, что Дорофеева вместе со стилистом разрушила стереотип об офисном макияже.
А также о том, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.
Видео: (video.rbc.ua)