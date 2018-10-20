Дорофеева вместе со стилистом разрушила стереотип об офисном макияже (видео)

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Звезда показала, что офисный макияж не должен быть исключительно классическим

Видео: деловой макияж Нади Дорофеевой (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Известная украинская исполнительница, и участница музыкального дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая поразила поклонников новым имиджем, недавно порадовала поклонников новым видео, где она разрушила миф о том, что деловой макияж может быть только классическим, скучным и однообразным, мейк-ап был выполнен косметическими средствами марки Maybelline. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Maybelline New York Ukraine".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Так, Надя Дорофеева и стилист от косметического бренда представили смелый деловой мейк с классическими ультра-черными ресницами и насыщенными губами.

По словам певицы, классическая интерпретация делового стиля "совсем не ее", однако совместная работа со стилистом завершилась результатом, который очень пришелся по вкусу Наде.

Стоит отметить, что кроме демонстрации интересного варианта офисного мейк-апа, звезда "засветила" свое лицо без косметики. К слову, естественная красота у Нади прекрасна сама по себе.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Как сообщалось, ранее Надя Дорофеева показала своим поклонникам и подписчикам, как проводит "идеальную" осень.

Кроме того, мы писали о том, что артисты Надя Дорофеева и MONATIK рассказали, как прошло их первое живое выступление на совместную песню "Глубоко", необычный клип на которую творческий дуэт представил в июле.

Видео: РБК-Украина