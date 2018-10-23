"Поверни омбре": Дорофєєва шокувала шанувальників новим кольором волосся

Співачка перефарбувалася в темний колір
Українська співачка, дизайнер і видеоблогер Надя Дорофєєва поділилася зі своїми підписниками в Instagram черговим знімком. На ньому вона зображена з новим кольором волосся.
Солістка групи "Время и Стекло" постала перед шанувальниками у новому образі. Артистка перефарбувала волосся в темний колір.
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники неоднозначно сприйняли новий образ співачки. Одні вважають, що цей колір Наді підходить більше, інші, навпаки, почали наполягати, щоб співачка повернула омбре:
"Поверни омбре";
"А мені цей колір подобається більше";
"Красуня";
"Тобі дуже йде!";
"Круте перетворення!";
"Зміни роблять дівчину краще. Наді дуже личить";
Скріншот коментарів: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя.
Ми писали, що Дорофєєва разом зі стилістом зруйнувала стереотип про офісний макіяж.
А також про те, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.
Відео: (video.rbc.ua)