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"Поверни омбре": Дорофєєва шокувала шанувальників новим кольором волосся

Lite » Зірки 23.10.2018 - 10:31
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка перефарбувалася в темний колір

Українська співачка, дизайнер і видеоблогер Надя Дорофєєва поділилася зі своїми підписниками в Instagram черговим знімком. На ньому вона зображена з новим кольором волосся.

Солістка групи "Время и Стекло" постала перед шанувальниками у новому образі. Артистка перефарбувала волосся в темний колір.

&quot;Поверни омбре&quot;: Дорофєєва шокувала шанувальників новим кольором волосся

&quot;Поверни омбре&quot;: Дорофєєва шокувала шанувальників новим кольором волоссяФото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники неоднозначно сприйняли новий образ співачки. Одні вважають, що цей колір Наді підходить більше, інші, навпаки, почали наполягати, щоб співачка повернула омбре:

"Поверни омбре";

"А мені цей колір подобається більше";

"Красуня";

"Тобі дуже йде!";

"Круте перетворення!";

"Зміни роблять дівчину краще. Наді дуже личить";

&quot;Поверни омбре&quot;: Дорофєєва шокувала шанувальників новим кольором волосся

Скріншот коментарів: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя.

Ми писали, що Дорофєєва разом зі стилістом зруйнувала стереотип про офісний макіяж.

А також про те, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.

Відео: (video.rbc.ua)

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