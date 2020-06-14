Вера Брежнева призналась, почему отказалась от пышной свадьбы с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, на карантине стала больше показывать свою повседневную жизнь с мужем, известным продюсером и композитором Константином Меладзе. Почти пять лет назад пара скромно поженилась в Италии, стараясь скрыть это событие от прессы. В интервью "Светской жизни" певица рассказала, почему они решили не устраивать пышную свадьбу.

Брежнева отметила, что свадьба с Меладзе была тихой и скромной – пара расписалась и отметила это событие в ресторане. Именно так ей и хотелось.

"У меня нет такого пунктика — надо сделать пышную свадьбу. Моя свадьба была именно такой, какой я хотела. Мы много работаем на свадьбах, и этого хватает для того, чтобы почувствовать этот размах. А потом думаешь: "Может себе? Да нет!" Но я хочу попасть на свадьбу как гость", — призналась артистка.

Что ж, возможно на 10 годовщину свадьбы Брежнева и Меладзе устроят шумную вечеринку.

Вера также поделилась, что Контантин не стесняется критиковать жену и является очень требовательным профессионалом - может и до слез довести.

"Он может до слез меня довести, если я что-то не так делаю, или мало души вкладываю в песню. Еще больше? Как?" — рассказала певица.

Вера Брежнева и Константин Меладзе не захотели делать громкую свадьбу (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, что вместе с супругами живет младшая дочь Брежневой, 10-летняя Сара.

Ранее Вера Брежнева сделала признание о детях. Она учит дочерей Соню и Сару правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Также Вера приобщает к этому и мужа Константина Меладзе и тщательно следит за его рационом.