Вылитая Шерон Стоун: Вера Брежнева восхитила фото стройной мамы-именинницы в купальнике

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица трогательно поздравила маму Тамару с днем рождения

Вера Брежнева всегда с особым трепетом и заботой относиться к своей многочисленной семье – маме Тамаре и трем сестричкам Галине, Анастасии и Виктории. К сожалению, отец артистки умер в 2015 году и это стало огромным ударом для нее и близких. Певица опекает любимую маму, окружает ее заботой, ведь женщине стоило немалых трудов вырастить и воспитать четырех девочек, а теперь она счастливая бабушка семерых внуков. Так, 8 июня Тамара отметила 68-летие.

По такому знаменательному поводу Вера опубликовала фото свей стройной и цветущей мамы, на котором та запечатлена в купальнике. Женщина присела на скалистый выступ и подперла голову рукой, изящно позируя на камеру.

"Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно! И в связи с ситуацией, мама празднует свой праздник (впервые за много лет без нас), желаю ей самого главного – здоровья! Фото - мое любимое за прошедший год! Хочу так же выглядеть в свои 68!" - с терептом написала звезда.

Мама Веры Брежневой в купальнике позировала на выступе скалы (фото: instagram.com/ververa)

"В чем секрет такого прекрасного внешнего вида?" - поинтересовалась одна из поклонниц Веры. "Любовь и четверо детей", - ответила певица. Другие поклонники обнаружили поразительное сходство артистки и ее мамы.

Думал, что Шерон Стоун присела на камушке

Потрясающе красивая женщина! Многие лета

Мама просто волшебная. Поздравляю от всего сердца

Я сначала подумала, что это Вы сидите. Так похожи, просто капельки воды

Как вы на маму похожи. Копия. Мама-красавица

Вы копия мамы

Скриншот комментариев

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Автор: Lite