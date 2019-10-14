ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вера Брежнева похвасталась стильным луком на атмосферных фото из Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 18:42
Вера Брежнева похвасталась стильным луком на атмосферных фото из Парижа
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Артистка прогулялась по городу в элегантном образе

В последнее время в прессе и сети активно гуляют слухи о якобы измене мужа Веры Брежневой Константина Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". Впрочем, певица не обращает на них внимания, к тому же, недавно появилась на публике вместе с мужем, так что о разводе речь явно не идет. Недавно артистка побывала в Париже и поделилась в сети атмосферными снимками.

Вера прогулялась по столице Франции в стильном и эффектном образе - полосатом сером пальто и черных облегающих брюках, дополнив лук солнцезащитными очками и черной сумочкой.

Вера Брежнева похвасталась стильным луком на атмосферных фото из Парижа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Время летит неумолимо быстро.. но хорошо, что есть возможность посмотреть фото и вспомнить, что всего 2 недели назад я была в Париже, после этого уже была ещё в 7ми городах. это зависит от возраста или от темпа жизни?" - поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры оставили много теплых отзывов впечатляющему образу артистки.

  • Какая красивая
  • Стильная красотка!
  • Вау красиво
  • Просто огонь
  • @ververa прекрасные фото
  • Париж - это прям как-будто Ваше - энергетически!
  • Это определяется характером человека. Вот в вас энергии хоть отбавляй. Так держать
  • Вы супер
  • Как всегда, шикарная
  • От образа жизни
  • От трудолюбия человека
  • Очаровательная
  • Знакомый образ жизни

Вера Брежнева похвасталась стильным луком на атмосферных фото из Парижа

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, мокрая Вера Брежнева взволновала сеть пикантным фото в фонтане.

Ранее Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.

"Оно того не стоило": дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане
Новости Украины Вера Брежневаобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь