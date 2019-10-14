Вера Брежнева похвасталась стильным луком на атмосферных фото из Парижа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Артистка прогулялась по городу в элегантном образе

В последнее время в прессе и сети активно гуляют слухи о якобы измене мужа Веры Брежневой Константина Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". Впрочем, певица не обращает на них внимания, к тому же, недавно появилась на публике вместе с мужем, так что о разводе речь явно не идет. Недавно артистка побывала в Париже и поделилась в сети атмосферными снимками.

Вера прогулялась по столице Франции в стильном и эффектном образе - полосатом сером пальто и черных облегающих брюках, дополнив лук солнцезащитными очками и черной сумочкой.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Время летит неумолимо быстро.. но хорошо, что есть возможность посмотреть фото и вспомнить, что всего 2 недели назад я была в Париже, после этого уже была ещё в 7ми городах. это зависит от возраста или от темпа жизни?" - поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры оставили много теплых отзывов впечатляющему образу артистки.

Какая красивая

Стильная красотка!

Вау красиво

Просто огонь

@ververa прекрасные фото

Париж - это прям как-будто Ваше - энергетически!

Это определяется характером человека. Вот в вас энергии хоть отбавляй. Так держать

Вы супер

Как всегда, шикарная

От образа жизни

От трудолюбия человека

Очаровательная

Знакомый образ жизни

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, мокрая Вера Брежнева взволновала сеть пикантным фото в фонтане.

Ранее Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.