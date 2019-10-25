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Віденські канікули: Осадча в Австрії поставила Горбунова перед непростим вибором

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 17:32
Віденські канікули: Осадча в Австрії поставила Горбунова перед непростим вибором
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведучі вирушили в солицу Австрії

Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожувати. Підписники пари в соцмережах пильно стежать за їх життям та тревел-звітами і щиро радіють за них. Ведучий зізнається, що в планах у нього – об'їздити весь світ. Подружжю вже дуже хочеться долучити поїздок сина Івана, але хлопчик ще занадто малий для тривалих переїздів, тому зіркові батьки обмежилися морем, як, наприклад, під час літніх канікул в Туреччині. Катя і Юрій вирішили не витрачати даремно останні теплі осінні дні і полетіли до Відня. Кадрами з Австрії вони поділилися в Instagram.

Катя прогулювалася по місту в стильному чорному оксамитовому бомбері від Chloé, вартістю близько 3 000 євро. До речі, в цьому ж луці вона на початку жовтня гуляла по Парижу, причому також з чоловіком. Юрій же в цей раз одягнув шкіряну куртку.

Теледіва вирішила поставити чоловіка перед непростою дилемою. Вона запропонувала йому вибрати, куди їм відправитися у Відні – в музей або ресторан?

Віденські канікули: Осадча в Австрії поставила Горбунова перед непростим вибором

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Котик, там – свіжий "Захер", а там – музей. Ти за що: за картини або за торти?" - поцікавилася Катя. "Я за штрудель!" - знайшовся з відповіддю ведучий.

Все ж, пара вирушила перекусити в один з атмосферних закладів в центрі міста. Юрій вирішив опублікувати фотозвіт з-за обіднього столу.

"Ну що, віденський шніцель, тримайся!" - пригрозив ведучий величезній порції страви на тарілці.

Віденські канікули: Осадча в Австрії поставила Горбунова перед непростим вибором

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Також Катя з чоловіком насолодилася місцевими історичними пам'ятками. Погода стояла тепла, тому ведуча залишилася на вулиці в одній футболці.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, Катя Осадча здивувала кардинальною зміною іміджу. Вона постала перед шанувальниками з іншим кольором волосся в незвичному образі.

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