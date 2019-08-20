"Венера з морської піни": Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику

Пляжний образ вийшов як з давньогрецького міфу, вважають прихильники
Христина Соловій створила собі образ однієї з найбільш цнотливих зірок українського шоу-бізнесу. Дівчина практично не публікує відвертих кадрів в соцмережах (варто відзначити, що інтимні кадри рідкість для знаменитої співачки, але все ж вони іноді трапляються. Так, знімок топлес від Христини спантеличив і одночасно порадував її фанатів).
В блозі Instagram практично не зустріти фото дівчини в білизні або купальнику, саме тому шанувальники звернули увагу на рідкісні кадри Христини, які вона зробила в Італії на пляжі.
Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)
Дівчина позувала в блакитних хвилях, які пінились біля її ніг, так що її шанувальники порівняли з морською богинею.
Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)
"Не затримуй хвилю на піску і не ховай в ній душу", - по-філософськи підписала кадр дівчина.
Крім того, фанати оцінили прекрасну фігуру співачки, написали під постом багато теплих слів і побажали знайти натхнення на відпочинку для нових творчих ідей.
Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)
До речі, нещодавно Христина Соловій зачарувала містичним кліпом-дежавю на стрічку Девіда Лінча "Твін Пікс". Відео на пісню "Любий друг" з однойменного альбому Христини Соловій зняли в Києві.
Нагадаємо, що дочка знаменитої співачки Олі Полякової опублікувала знімок в купальнику, за допомогою якого вирішила позмагатися зі знаменитою мамою фігурами. Кадр оцінили шанувальники і помітили, що дівчина вже наступає на п'яти своєї відомої матері.
Ще один кадр в купальнику, який розбурхав мережу — фото Лесі Никитюк у басейні заміського клубу, на якому вона продемонструвала нескінченно довгі ноги.