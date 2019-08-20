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"Венера з морської піни": Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 15:54
"Венера з морської піни": Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику
Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

Пляжний образ вийшов як з давньогрецького міфу, вважають прихильники

Христина Соловій створила собі образ однієї з найбільш цнотливих зірок українського шоу-бізнесу. Дівчина практично не публікує відвертих кадрів в соцмережах (варто відзначити, що інтимні кадри рідкість для знаменитої співачки, але все ж вони іноді трапляються. Так, знімок топлес від Христини спантеличив і одночасно порадував її фанатів).

В блозі Instagram практично не зустріти фото дівчини в білизні або купальнику, саме тому шанувальники звернули увагу на рідкісні кадри Христини, які вона зробила в Італії на пляжі.

&quot;Венера з морської піни&quot;: Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)


Дівчина позувала в блакитних хвилях, які пінились біля її ніг, так що її шанувальники порівняли з морською богинею.

&quot;Венера з морської піни&quot;: Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

"Не затримуй хвилю на піску і не ховай в ній душу", - по-філософськи підписала кадр дівчина.

Крім того, фанати оцінили прекрасну фігуру співачки, написали під постом багато теплих слів і побажали знайти натхнення на відпочинку для нових творчих ідей.

  • Яка красуня!
  • Як Венера з морської піни
  • Фотограф - майстер підкреслити чарівність
  • красуня
  • Чарівна і прекрасна, як завжди
  • ідеально
  • Femme fatal
  • Фігурка. Ви шикарні :)
  • хороша
  • Друге фото дуже добре вийшло
  • Цікаво хто Вас весь час фотографує?)
  • Люблю тебе
  • Панночка, ти ви чудово виглядаєте
  • Якщо душа прагне свободи, то її ні хвилі, ні гори, ні ніщо на світі не стримає ...
  • Приємного відпочинку, надихайтеся на нові роботи

&quot;Венера з морської піни&quot;: Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальникуФото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

До речі, нещодавно Христина Соловій зачарувала містичним кліпом-дежавю на стрічку Девіда Лінча "Твін Пікс". Відео на пісню "Любий друг" з однойменного альбому Христини Соловій зняли в Києві.

Нагадаємо, що дочка знаменитої співачки Олі Полякової опублікувала знімок в купальнику, за допомогою якого вирішила позмагатися зі знаменитою мамою фігурами. Кадр оцінили шанувальники і помітили, що дівчина вже наступає на п'яти своєї відомої матері.

Ще один кадр в купальнику, який розбурхав мережу — фото Лесі Никитюк у басейні заміського клубу, на якому вона продемонструвала нескінченно довгі ноги.

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Новини України певецХристина Соловий
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