В велосипедках и кроп-топе: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в соблазнительном летнем образе

Эмили Ратаковски, по всей видимости, устала от домашних полуобнаженных фото. Девушка решила отправиться на прогулку в компании любимого пса Кобомбо, заодно и примерив один из своих соблазнительных нарядов. «Мы оделись и чувствовали себя мило», – написала она под галереей. Модель и бизнесвумен надела бледно-голубого оттенка комплект: велосипедки, а также тонкий свитер. Облегающая одежда подчеркнула безупречную фигуру 28-летней красавицы и ее соблазнительные формы. Наряд она дополнила черными кедами на белой подошве. Волосы уложила небрежно, а макияж сделала минимальный. Девушка стоит посреди залитой солнцем улицы со стаканчиком в руке и выглядит невероятно счастливой. На поводке Эмили держит своего любимца.

Эмили Ратаковски и Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

Даже такой простой образ имел небывалый успех у поклонников знаменитости. «Горячо!», «Лучшая!», «Так мило», «Красавица», «Ты всегда была восхитительна», «Икона», – пишут фанаты знойной красотки. Не обошли они стороной и «воспитанника» Ратаковски и ее мужа – Коломбо. «Вау, он так вырос», «Ну прям милашка», «Этот пес просто не знает, какой он счастливчик», – восторгаются подписчики.

Напомним, Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян взяли Коломбо несколько лет назад и считают своего питомца настоящим членом семьи. В шутку они называют его своим сыном. Недавно пара устроила настоящее торжество для Коломбо, «поженив» его на собаке друзей. «Карантин вместе, так почему бы не пожениться наших детей? Они так любят друг друга. Поздравляю Хэппи и Коломбо. 5.2.20», и – написала Эмили и опубликовала кадры с самого мероприятия. После «бракосочетания» гости устроили званый обед с шампанским, угощениями и цветами.

Свадьба Коломбо и Хэппи (фото: instagram.com/emrata)

Также недавно Эмили дала интервью известному глянцу, высказавшись насчет своей любви к «голым» фото. «Женщина, которая выглядит определенным образом или преподносит себя определенным образом, якобы не может говорить о политике или читать книги. Это нелепо!», – уверена Эмили.