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Топлес и в шляпке: Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на чувственном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 22:34
Топлес и в шляпке: Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на чувственном фото
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель соблазняет сеть

Эмили Ратаковски с приближением теплой поры вспомнила о своих любимых селфи в купальниках собственной марки. Таким образом девушка рекламирует изделия собственного бренда, а также привлекает к своему аккаунту все новых подписчиков. Очередное фото 28-летней красотки получилось по-настоящему «горячим». Девушка позирует топлес на фоне окна, на ней надеты только трусики с высокими вырезами на бедрах с ярким принтом, а также голубая панама. Эмили застыла с лимоном в руках в лучах солнечного света, прикрыв пышную голую грудь, которую, впрочем, отлично видно. Чувственное фото она подписала с помощью красочного фрукта.

Топлес и в шляпке: Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на чувственном фотоЭмили показала новое горячее фото (фото: instagram.com/emrata)

Аппетитные формы красотки, а также железный пресс и стройные бедра не на шутку взволновали фанатов. Они принялись писать ей комплименты, а также восхищаться ее телом. Всего фото набрало более миллиона комментариев и много тысяч комментариев. Что для Ратаковски, разумеется, не передел.

Напомним, Эмили – одна из самых успешных бизнесвумен среди моделей. Она создала свой бренд купальников Inamorata (что в переводе означает «возлюбленная») еще в 2017-м году. Позже ассортимент бренда заметно расширился. Помимо купальников, девушка стала выпускать нижнее белье, одежду для дома и даже женственные костюмы. Еще одна неожиданная новинка он красавицы – сережки в форме женского тела, эскиз которых для модели нарисовал ее отец. По словам Эмили, именно так она видела этот женственный и пикантный аксессуар.

Топлес и в шляпке: Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на чувственном фотоДевушка сама рекламирует свои купальники (фото: instagram.com/emrata)

Нужно отметить, что марка завоевала популярность среди фолловеров модели мгновенно. Что не удивительно: у самой модели уже больше 26 миллионов фолловеров, а на страничке ее бренда в Instagram – около 700 тысяч последователей. Также Ратаковски удостоилась и наград профессионалов. Так, в прошлом году Inamorata вошел в рейтинг Forbes 30 under 30.

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Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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