Услада для глаз: Эмили Ратаковски покорила сеть стройной фигурой на горячих фото из своей спальни

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Звезда позирует в объективе мужа

Эмили Ратаковски обожает будоражить армию своих фанатов полуобнаженными кадрами. Сначала горячая красотка опубликовала целую галерею фото из прошлогоднего Met Gala. На красной дорожке она появилась в «голом» платье, которое продемонстрировало пышную грудь модели, а также ее знаменитый железный пресс. «Met воспоминания», – подписала серию соблазнительных снимков Ратаковски.

Эмили Ратаковски на прошлогоднем Met Gala (фото: instagram.com/emrata)

Позже девушка запостила фото из реальной жизни. Эмили предстала в объективе мужа – Себастьяна Бир-МакКларда. Молодой человек обожает фотографировать свою очаровательную жену и совершенно не против ее горячих фото в сети. 28-летняя модель, актриса и бизнесвумен позирует в черной шелковой комбинации с высокими разрезами по бокам, стоя вполоборота к камере. В руках она держит бокал вина. Выразительный макияж и безупречная укладка говорят о том, что к съемке Эмили тщательно готовилась.

Эмили в объективе мужа (фото: instagram.com/emrata)

Девушка стоит на фоне окна в своей спальне, и ее идеальный силуэт с осиной талией, аппетитными формами и стройными ногами сделал свое дело. Сеть буквально взорвалась комментариями и комплиментами. Многие поклонники мужского пола отметили, как повезло мужу Эмили иметь такую супругу. А также принялись шутить, что это они делали фото и просили не выкладывать его в сеть. Некоторые также забеспокоились, что Ратаковски сильно худенькая, предложив ей что-то съесть. Нашлись и те, кто попросил красотку поделиться, где она купила платье.

Дааа!

Я всегда влюблена в тебя

Прекрасна

Настоящая принцесса

Он такой счастливчик!

Великолепна!

Идеальна

Съешь что-то

Ты очень красивая

Это любовь!

Услада для глаз

Комментарии к посту Эмили (фото: принтскрин instagram.com/emrata)

Напомним, недавно Эмили представила очередную линию своего бренда Inamorata. В этот раз коллекция отличается ярким принтом в виде обнаженного женского тела и сочными оттенками. Она содержит купальники, а также рубашки, брюки, топы и прочие вещи для комфортного времяпровождения. По всей видимости, на ее создание Ратаковски вдохновила самоизоляция и вынужденная необходимость проводить массу времени дома.