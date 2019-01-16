"Вдохновляющая леди": в сети благодарят Иоланду Хадид за избавление от "фейковой" красоты

Фото: Иоланда Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

По случаю дня рождения знаменитость опубликовала в сети смелый снимок

55-летняя Иоланда Хадид, знаменитая модель и мать Джиджи и Беллы Хадид, которые пошли по ее стопам, решилась на отважный шаг. На днях она в своем Instagram опубликовала неожиданный снимок, с достаточно откровенным признанием. На фото Иоланда позировала в розовом полупрозрачном боди и такого же цвета легкой куртке. Селфи она дополнила откровением.

Фото: Иоланда Хадид избавилась от ненатуральности (instagram.com/yolanda.hadid)

"Пятьдесят пять, и я улыбаюсь изнутри. Наконец я вернулась к оригиналу 1964 года. Теперь мое тело свободно от грудных имплантов, филлеров, ботокса и всей остальной ерунды, которая, по мнению общества, делает женщину сексуальной", - призналась знаменитость.

Скриншот: Комментарии к посту Иоланды Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

"Токсичность всего этого едва меня не убила. Ваше здоровье — это ваше богатство, поэтому, пожалуйста, принимайте обоснованные решения, тщательно изучайте информацию, прежде чем поместить что-то инородное в свое тело", - предостерегла Иоланда поклонников.

Подписчики отреагировали на такое заявление в основном с одобрением, похвалив за честность и бережное отношение к своему здоровью. А также признались, что такой поступок знаменитости может дослужить примером для многих.

Скриншот: Комментарии к посту Иоланды Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

"Действительно красивая и вдохновляющая леди. Если бы только больше женщин разделяли эту точку зрения и пошли бы на такой смелый шаг, которые сделали Вы, мир стал бы счастливее и здоровее", - считают поклонники Иоланды.

Скриншот: Комментарии к посту Иоланды Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

"Мне 15 лет, и, будучи молодой девушкой, я вижу это в социальных сетях, и я так рада за себя, потому что, как и все, я борюсь с проблемами самооценки. Беспокоит больше всего тот факт, что все остальные говорят мне об этом, а общество упрекает за не иделаьную внешность, и трудно думать о себе как-то иначе, потому что ты в обществе", - в ответ на признание знаменитости подписчики тоже рассказали о современных проблемах с восприятием внешности и красоты.

Скриншот: Комментарии к посту Иоланды Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

"Ты на 100% права. Я действительно не понимаю, зачем кому-то подвергать себя такой мучительной боли и токсичности, чтобы попытаться выглядеть красиво, в долгосрочной перспективе они разрушают себя. Иоланда, ты поступила правильно, и ты выглядишь фантастически прекрасной. Я даю тебе благословение, продолжай в том же духе", - поддержали Иоланду подписчики.

Фото: А так выглядела Иоланда Хадид до избавления от имплантов и филлеров (instagram.com/yolanda.hadid)

Однако были и те, кто упрекнул Иоланду в том, прежде всего она должна стать примером для своих дочерей и помочь им избавиться от всего ненатурального.

Скриншот: Комментарии к посту Иоланды Хадид (instagram.com/yolanda.hadid)

"Как-то смешно говорить это, когда твоя дочь полна пластика";

"Скажи своей дочери Белле сделать то же самое", - написали хейтеры.

Недавно мы писали о том, что Белла и Джиджи Хадид опубликовали ретро фотографию из своего детства. На снимки малышки выглядели, как милые куколки, а их мать подписчики сравнили с куклой Барби.

Мы также упоминали о том, какой неожиданный сюжет придумала компания Версаче для проморолика с одной из сестер Хадид, для этого даже ей пришлось сделать татуировку.

Напомним, ранее мы писали о том, что читатели одного из модных ресурсов, имеющих серьезный авторитет в фэшн-индустрии, назвали Беллу Хадид - Прорывом года.