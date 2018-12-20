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Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Lite » Стиль и мода 20.12.2018 - 15:41
Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года
Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Мнения экспертов и читателей издания по проводу того, кто лучшая модель, разделились

Фэшн-ресурс Models.com, имеющий серьезный авторитет в "модном" мире, опубликовал на своем сайте рейтинг лучших моделей года. Победительниц выбирали профессионалы и читатели издания.

По итогам голосования профессионального жюри, моделью 2018 года стала Адут Акеч из Южного Судана. Читатели же отдали титул лучшей модели - Джиджи Хадид.

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Адут Акеч из Южного Судана (instagram.com/adutakech)

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Джиджи Хадит (instagram.com/gigihadid)

Всего со стороны жюри в голосовании принимало участие 250 экспертов. В основном, это были представители модной сферы – креативные директоры модных домов, редакторы, фотографы, стилисты, дизайнеры, парикмахеры и визажисты.

Кроме того, такой же отбор прошли и мужчины-модели. И в номинации Мужчина-модель 2018 года эксперты отдали предпочтение - Альтону Мейсону, в то время, как читатели выбрали Кита Батлера.

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Альтон Мейсон (instagram.com/altonmason)

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Кит Батлер (instagram.com/kitbutlerr)

Еще одной категорией — стал титул Женский прорыв года. Модельным прорывом была названа - Адвоа Абоа (выбор жюри,). Читатели посчитали, что прорывом все же была одна из сестер Хадид — Белла.

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Прорыв года среди мужчин - Кит Батлер (выбор жюри), по версии читателей им стал Альтон Мейсон.

Кроме того, были определены победители еще в нескольких категориях:

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (по версии жюри) и Кендалл Дженнер (по версии читателей);

"Social Media Star Men" – Альтон Мэйсон (по версии жюри) и Рафаэль Миллер (по версии читателей);

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (по версии жюри) и Белла Хадид (по версии читателей);

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (по версии жюри и читателей);

"Celebrity Model Women" – Рианна (по версии жюри и читателей);

Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер: рейтинг лучших моделей 2018 года

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

"Celebrity Model Men" – Тимоти Шаламе (по версии жюри) и Шон Мендес (по версии читателей).

Напомним, что ранее мы писали, что легендарная супермодель Синди Кроуфорд появилась на публике без обручального кольца. По сообщениям из источников, приближенных к Кроуфорд, слухи о разводе опровергать рано.

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