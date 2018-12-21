"Никогда не поздно сменить профессию": Донателла Версаче "набила" Белле Хадид тату

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Ради модной индустрии модели могут пойти на многое

На страничке в Instagram модного Дома Versace был опубликован проморолик, который приурочен к выходу новой коллекции бренда сезона весна-лето 2019. В ролике Донателла Версаче, креативный директор модного дома, собственноручно "делает" татуировку супермодели Белле Хадид в виде надписи Versace.

Видео: instagram.com/Versace

"Знак неизгладимого напоминания о том, что единение с Versace является вечным, как чернила на коже", - гласила подпись под фото.

Несмотря на то, что татуировка выглядит явно ненастоящей, эффектное исполнение работы тату-мастера под классическую музыку из балета "Лебединое озеро" впечатлило подписчиков.

Скриншот: instagram.com/Versace

"Белла - следующий Черный лебедь"

"Любовь - это навсегда"

"Твоя удивительная любовь"

"Королева"

Этот же ролик разместила Донателла на своей личной страничке, так же как и Белла Хадид.

"Никогда не поздно сменить профессию", - пошутила дизайнер.

Скриншот: instagram.com/bellahadid

"Все ради тебя, Донателла", - ответила Белла на своей страничке

Стоит отметить, что кампания, как и сама коллекция, обещает быть яркой и впечатляющей. Ранее Донателла уже делилась фото и видео со съемок новой коллекции весна-лето 2019.

Напомним, ранее мы писали о том, что читатели одного из модных ресурсов, имеющих серьезный авторитет в фэшн-индустрии, назвали Беллу Хадид - Прорывом года.

Кроме того, журнал Forbes определил самую высокооплачиваемую модель года. Ей стала участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер. Кендалл заработала за прошедший год 22,5 миллиона долларов.

Напомним, юная дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер получила награду за свои впечатляющие достижения. Эксперты The Fashion Awards 2018 признали глобальное влияние девушки, и вручили ей премию "Модель года".

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