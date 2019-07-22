С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале

Катя Осадчая продолжает засыпать поклонников яркими фото со своего очередного вояжа. Украинская телеведущая вместе со своей программой "Світське життя" улетела в латвийский курортный город Юрмала, где, с 18 по 21 июля проходил ежегодный музыкальный фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". Осадчая также посетила это событие и традиционно взяла у звездных участников фестиваля интервью.

Так, на instagram-страничке программы "Світське життя" была опубликована серию фото с участниками фестиваля, у которых Осадчая взяла интервью. В объектив фотокамер попал украинский певец Дима Монатик, грузинская певица Нино Катамадзе, российская певица украиснкого происхождения Любовь Успенская и другие. Конечно же, не забыла Осадчая пообщаться и с "виновницей торжества" – латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

"Самые яркие звезды посетили "рандеву" Лаймы Вайкуле! Наш светский отчет с пятого юбилейного фестиваля уже вскоре в новом сезоне!" – говорится в сообщении программы.

Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/svitsket)

Осадчая и Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/svitsket)

Валерий Меладзе и Осадчая (фото: instagram.com/svitsket)

Поклонники программы также поспешили прокомментировать новые фото. Однако, следует отметить, что не все зрители положительно оценили как поездку Осадчей в Юрмалу на указанный фестиваль, так и выбранных для беседы гостей.

"Фу, даже не хочу смотреть"

"Уберите Успенскую! Немедленно"

"Жесть"

"Позор"

"Дожились"

"Розчаровані в вас( таке враження, що немає більше де проводити зйомки"

"О, ще один запроданський захід"

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

С Любовью Успенской, Нино Катамадзе и латвийским певцом Маркусом Рива (фото: instagram.com/svitsketv)

Скриншот поста: instagram.com/svitsket

Кстати, на своей instagram-страничке Осадчая также опубликовала отдельное фото, на котором можно рассмотреть детали ее образа. Телеведущая выбрала стильный блючный костюм голубого цвета. Образ дополняет белая широкополая шляпка, а также белые закрытые туфли.

Стильная Катя Осадчая в Юрмале (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы. Телеведущая решила в свободное время прокатиться по набережной на велосипеде.

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