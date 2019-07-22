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С Вайкуле и Меладзе: стильная Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале


Не все подписчики программы "Світське життя" положительно оценили эту поездку!

Катя Осадчая продолжает засыпать поклонников яркими фото со своего очередного вояжа. Украинская телеведущая вместе со своей программой "Світське життя" улетела в латвийский курортный город Юрмала, где, с 18 по 21 июля проходил ежегодный музыкальный фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019".  Осадчая также посетила это событие и традиционно взяла у звездных участников фестиваля интервью.

Так, на instagram-страничке программы "Світське життя" была опубликована серию фото с участниками фестиваля, у которых Осадчая взяла интервью. В объектив фотокамер попал украинский певец Дима Монатик, грузинская певица Нино Катамадзе, российская певица украиснкого происхождения Любовь Успенская и другие. Конечно же, не забыла Осадчая пообщаться и с "виновницей торжества" – латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

"Самые яркие звезды посетили "рандеву" Лаймы Вайкуле! Наш светский отчет с пятого юбилейного фестиваля уже вскоре в новом сезоне!" – говорится в сообщении программы.

Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/svitsket)

Осадчая и Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/svitsket)

Валерий Меладзе и Осадчая (фото: instagram.com/svitsket)

Поклонники программы также поспешили прокомментировать новые фото. Однако, следует отметить, что не все зрители положительно оценили как поездку Осадчей в Юрмалу на указанный фестиваль, так и выбранных для беседы гостей.

  • "Фу, даже не хочу смотреть"
  • "Уберите Успенскую! Немедленно"
  • "Жесть"
  • "Позор"
  • "Дожились"
  • "Розчаровані в вас( таке враження, що немає більше де проводити зйомки"
  • "О, ще один запроданський захід"

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

 

С Любовью Успенской, Нино Катамадзе и латвийским певцом Маркусом Рива (фото: instagram.com/svitsketv)

Скриншот поста: instagram.com/svitsket

Кстати, на своей instagram-страничке Осадчая также опубликовала отдельное фото, на котором можно рассмотреть детали ее образа. Телеведущая выбрала стильный блючный костюм голубого цвета. Образ дополняет белая широкополая шляпка, а также белые закрытые туфли.

Стильная Катя Осадчая в Юрмале (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы. Телеведущая решила в свободное время прокатиться по набережной на велосипеде. 

Также мы писали о том, что Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике на одесском пляже.

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