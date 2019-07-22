З Вайкуле і Меладзе: стильна Катя Осадча відвідала музичний фестиваль в Юрмалі

Катя Осадча продовжує засипати шанувальників яскравими фото зі свого чергового вояжу. Українська телеведуча разом зі своєю програмою "Світське життя" полетіла в латвійський курортне місто Юрмала, де з 18 по 21 липня проходив щорічний музичний фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". Осадча також відвідала цю подію і традиційно взяла у зоряних учасників фестивалю інтерв'ю.

Так, на instagram-сторінці програми "Світське життя" було опубліковано серію фото з учасниками фестивалю, у яких Осадча взяла інтерв'ю. В об'єктив фотокамер потрапив український співак Діма Монатік, грузинська співачка Ніно Катамадзе, російська співачка українського походження Любов Успенська та інші. Звичайно ж, не забула Осадча поспілкуватися і з "винуватицею торжества" – латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

"Найяскравіші зірки відвідали "рандеву" Лайми Вайкуле! Наш світський звіт з п'ятого ювілейного фестивалю вже незабаром в новому сезоні!" – йдеться в повідомленні програми.

Катя Осадча і Дмитро Монатік (фото: instagram.com/svitsket)

Осадча і Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/svitsket)

Валерій Меладзе і Осадча (фото: instagram.com/svitsket)

Шанувальники програми також поспішили прокоментувати нові фото. Однак, слід зазначити, що не всі глядачі позитивно оцінили як поїздку Осадчої в Юрмалу на зазначений фестиваль, так і обраних для бесіди гостей.

"Фу, навіть не хочу дивитися"

"Приберіть Успенську! Негайно"

"Жесть"

"Ганьба"

"Дожилися"

"Розчаровані у вас( таке враження, що немає більше де проводить зйомки"

"О, ще один запроданський захід"

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

З Любов'ю Успенською, Ніно Катамадзе та латвійським співаком Маркусом Ріва (фото: instagram.com/svitsketv)

Скріншот поста: instagram.com/svitsket

До речі, на своїй instagram-сторінці Осадча також опублікувала окреме фото, на якому можна розглянути деталі її образу. Телеведуча вибрала стильний блючный костюм блакитного кольору. Образ доповнює білий крислатий капелюшок, а також білі закриті туфлі.

Стильна Катя Осадча в Юрмалі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали. Телеведуча вирішила у вільний час прокотитися по набережній на велосипеді.

Також ми писали про те, що Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.