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З Вайкуле і Меладзе: стильна Катя Осадча відвідала музичний фестиваль в Юрмалі


Не всі підписники програми "Світське життя" позитивно оцінили цю поїздку!

Катя Осадча продовжує засипати шанувальників яскравими фото зі свого чергового вояжу. Українська телеведуча разом зі своєю програмою "Світське життя" полетіла в латвійський курортне місто Юрмала, де з 18 по 21 липня проходив щорічний музичний фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". Осадча також відвідала цю подію і традиційно взяла у зоряних учасників фестивалю інтерв'ю.

Так, на instagram-сторінці програми "Світське життя" було опубліковано серію фото з учасниками фестивалю, у яких Осадча взяла інтерв'ю. В об'єктив фотокамер потрапив український співак Діма Монатік, грузинська співачка Ніно Катамадзе, російська співачка українського походження Любов Успенська та інші. Звичайно ж, не забула Осадча поспілкуватися і з "винуватицею торжества" – латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

"Найяскравіші зірки відвідали "рандеву" Лайми Вайкуле! Наш світський звіт з п'ятого ювілейного фестивалю вже незабаром в новому сезоні!" – йдеться в повідомленні програми.

Катя Осадча і Дмитро Монатік (фото: instagram.com/svitsket)

Осадча і Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/svitsket)

Валерій Меладзе і Осадча (фото: instagram.com/svitsket)

Шанувальники програми також поспішили прокоментувати нові фото. Однак, слід зазначити, що не всі глядачі позитивно оцінили як поїздку Осадчої в Юрмалу на зазначений фестиваль, так і обраних для бесіди гостей.

  • "Фу, навіть не хочу дивитися"
  • "Приберіть Успенську! Негайно"
  • "Жесть"
  • "Ганьба"
  • "Дожилися"
  • "Розчаровані у вас( таке враження, що немає більше де проводить зйомки"
  • "О, ще один запроданський захід"

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

 

З Любов'ю Успенською, Ніно Катамадзе та латвійським співаком Маркусом Ріва (фото: instagram.com/svitsketv)

Скріншот поста: instagram.com/svitsket

До речі, на своїй instagram-сторінці Осадча також опублікувала окреме фото, на якому можна розглянути деталі її образу. Телеведуча вибрала стильний блючный костюм блакитного кольору. Образ доповнює білий крислатий капелюшок, а також білі закриті туфлі.

Стильна Катя Осадча в Юрмалі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали. Телеведуча вирішила у вільний час прокотитися по набережній на велосипеді.

Також ми писали про те, що Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.

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