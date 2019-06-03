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"Вас объединяет любовь": Маша Ефросинина очаровала душевным семейным фото


Поклонники отметили, что Маша невероятно похожа на свою маму

Маша Ефросинина в последнее время все чаще и чаще радует поклонников различными фото в кругу семьи, а особенно – с мужем. И кстати, все чаще Маша стала публиковать снимки со своей мамой – Людмилой Павловной, которая даже снялась для нового бренда домашней одежды своей звездной дочери.

И вот, Ефросинина побаловала поклонников новым солнечным фото. На снимке практически вся семья в сборе. Видим саму Машу, ее мужа – бизнесмен Тимур Хромаев. А также сыночка – 4-летнего Сашу, который сидит на коленях отца. Также на семейном фото позирует мама Ефросининой и ее младшая сестра Елизавета с детьми.

А вот старшую дочку Ефросининой (15-летняя Нана) на фото не видно. Как отметила телеведущая в одном из комментариев, именно Нана и сделала этот кадр.

"Моя семья", - лаконично подписала душевный снимок Маша.

Маша Ефросинина в кругу самых родных людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зато поклонники Ефросининой были более красноречивы. И поспешили засыпать  телеведущую восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша очень похожа на свою маму.

  • "Как вы похожи со своей мамой"
  • "Маша, Вы прям копия своей мамы! Очень красивое фото!"
  • "Волшебная большая семья! Счастья вам!"
  • "Какие все красивые и замечательные"
  • "Очень приятно смотреть на вас, потому что вас объединяет любовь. Вы дружные и классные"
  • "Все красивые. Но мама – огонь)"
  • "Маша, у вас с мамой одинаковые улыбки"
  • "Очень красивая семья у Вас"
  • "У Вас очень красивая мама"
  • "Чем-то ваша мама напоминает Софию Ротару. То ли улыбка похожа, или еще что…"
  • "Нет Наночки, мой так же не любит фотографироваться"
  • "Обожаю семейные воскресенья"
  • "Как девочка слева похожа с Сашей. Просто одно лицо. Родные иногда не настолько похожи"
  • "Маша, вы очень с Наной похожи на вашу маму. Красотки"
  • "Какая красивая и светлая семья! Будьте счастливы и здоровы!"

И еще немного Ефросининой с родными.

Маша Ефросинина с мамой Людмилой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра Маши Ефросининой Лиза (фото: instagram.com/liza_u)

Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок. Телеведущая поделилась мотивацией в честь своего 40-летия. 

Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО. 

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