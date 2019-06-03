"Вас объединяет любовь": Маша Ефросинина очаровала душевным семейным фото

Поклонники отметили, что Маша невероятно похожа на свою маму
Маша Ефросинина в последнее время все чаще и чаще радует поклонников различными фото в кругу семьи, а особенно – с мужем. И кстати, все чаще Маша стала публиковать снимки со своей мамой – Людмилой Павловной, которая даже снялась для нового бренда домашней одежды своей звездной дочери.
И вот, Ефросинина побаловала поклонников новым солнечным фото. На снимке практически вся семья в сборе. Видим саму Машу, ее мужа – бизнесмен Тимур Хромаев. А также сыночка – 4-летнего Сашу, который сидит на коленях отца. Также на семейном фото позирует мама Ефросининой и ее младшая сестра Елизавета с детьми.
А вот старшую дочку Ефросининой (15-летняя Нана) на фото не видно. Как отметила телеведущая в одном из комментариев, именно Нана и сделала этот кадр.
"Моя семья", - лаконично подписала душевный снимок Маша.
Маша Ефросинина в кругу самых родных людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Зато поклонники Ефросининой были более красноречивы. И поспешили засыпать телеведущую восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша очень похожа на свою маму.
И еще немного Ефросининой с родными.
Маша Ефросинина с мамой Людмилой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сестра Маши Ефросининой Лиза (фото: instagram.com/liza_u)
Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок. Телеведущая поделилась мотивацией в честь своего 40-летия.
Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.