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"Вы не можете всем нравиться": Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок

Lite » Стиль жизни 28.05.2019 - 09:58
"Вы не можете всем нравиться": Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина призывает каждого жыть сейчас!

Маша Ефросинина вновь подробно написала и поделилась с поклонниками жизненной мудростью. Украинская телеведущая вывела несколько правил, которые  определила за годы своей жизни. Напомним, что 25 мая Евросининой исполнилось 40 лет. В связи с юбилеем ведущая и решила делиться с поклонниками различными советами и мудростью.

"Чему меня научил и что открыл мой первый сорокет", - так начинает свое повествование Ефросинина.

К примеру, одно из правил гласит: люди способны меняться. При этом, по словам телеведущей, чаще в лучшую сторону.

"Если говорить о переменах к лучшему, то эта способность человека спасает отношения, излечивает от недугов и ведет к успеху. Самые разрушающие качества человечества - зависть, алчность и болезненное тщеславие! Бегите от таких людей. Вот они вряд ли изменятся. Жизнь с ними разберется. Поверьте, точно разберется!" - советует ведущая.

Также Ефросинина делится очень мощной мотивацией. И объясняет, что жить нужно сейчас и сегодня, так как никто не знает, сколько ему отведено.

"Лучший толчок начать менять свою жизнь - спросить себя: "А когда, если не сейчас? Ведь завтра может не настать". Действуйте прямо сейчас. К черту все, никому до вас особо нет дела - обсудят и забудут! А жизнь у вас одна, и ведь, действительно, неизвестно, сколько вам осталось!"

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Дале Ефросинина дает еще несколько важных советов:

  • Не нужно требовать от людей то, чего они не могут вам дать! Порой дело даже не в вас, а в том, что они просто не могут этого дать!
  • За шару рано или поздно все равно придЕтся платить! ⠀
  • Вы не можете всем нравиться - не у всех хороший вкус (честно говоря, эту фразу я у кого-то спёрла! Но Боже, я ее обожаю).

Поклонники Ефросининой пришли в восторг от ее нового поста:

  • "Ты просто обязана написать книгу. Я тебе говорю про это уже с десяток лет!"
  • "Вы настолько мудры! И таки да) у меня хороший вкус, я вами восторгаюсь".
  • "Спасибо, дорогая Маша! Для меня Вы - пример женственности, сексуальности, душевной тонкости и чуткости. А еще у Вас очень острый ум и классный юмор! Люблю!"
  • "Женщина с Большой Буквы!"
  • "Я вас обожаю, каждое слово в точку, каждое слово заставляет задуматься и пересмотреть свою жизнь! Спасибо Вам!"
  • "Мария, вы наша украинская М.Беллуччи!"
  • "Машенька, Вы как всегда правы))) Все верно подмечено, еще раз убеждаюсь в вашей мудрости..." 
  • "Огромное спасибо за все, что вы делаете! Вы прекрасный человек, красивая женщина и потрясающая!"

Напомним, до этого 40-летняя Ефросинина поделилась жизненной мудростью по поводу внешности и молодости

Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО. 

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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