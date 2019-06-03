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"Вас об'єднує любов": Маша Єфросиніна зачарувала душевним сімейним фото


Шанувальники відзначили, що Маша неймовірно схожа на свою маму

Маша Єфросиніна останнім часом все частіше і частіше радує шанувальників різними фото в колі сім'ї, а особливо – з чоловіком. І до речі, все частіше Маша стала публікувати знімки зі своєю мамою Людмилою Павлівною, яка навіть знялася для нового бренду домашнього одягу своєї зоряної дочки.

І ось, Єфросиніна потішила шанувальників новим сонячним фото. На знімку практично вся сім'я в зборі. Бачимо саму Машу, її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв. А також синочка – 4-річного Сашка, який сидить на колінах батька. Також на сімейному фото позує мама Єфросиніної та її молодша сестра Єлизавета з дітьми.

А ось старшу доньку Єфросиніної (15-річна Нана) на фото не видно. Як зазначила телеведуча в одному з коментарів, саме Нана і зробила цей кадр.

"Моя сім'я", - лаконічно підписала душевний знімок Маша.

Маша Єфросиніна у колі найрідніших людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зате шанувальники Єфросиніної були більш красномовні. І поспішили засипати телеведучу захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша дуже схожа на свою маму.

  • "Як ви схожі зі своєю мамою"
  • "Маша, Ви прям копія своєї мами! Дуже гарне фото!"
  • "Чарівна велика родина! Щастя вам!"
  • "Які всі красиві і чудові"
  • "Дуже приємно дивитися на вас, тому що вас об'єднує любов. Ви дружні і класні"
  • "Всі гарні. Але мама – вогонь)"
  • "Маша, у вас з мамою однакові усмішки"
  • "Дуже гарна сім'я у Вас"
  • "У Вас дуже гарна мама"
  • "Ваша мама нагадує Софію Ротару. То посмішка схожа, або ще що..."
  • "Немає Наночки, мій так само не любить фотографуватися"
  • "Обожнюю сімейні неділі"
  • "Як дівчинка зліва схожа з Сашком. Просто одне обличчя. Рідні іноді не настільки схожі"
  • "Маша, ви дуже з Наною схожі на вашу маму. Красуні"
  • "Яка гарна і світла сім'я! Будьте щасливі і здорові!"

І ще трохи Єфросиніної з рідними.

Маша Єфросиніна з мамою Людмилою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра Маші Єфросиніної Ліза (фото: instagram.com/liza_u)

Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх. Телеведуча поділилася мотивацією в честь свого 40-річчя.

Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.

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