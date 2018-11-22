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Не узнать: Екатерина Кухар показала, как выглядела в 16 лет

Lite » Звезды 22.11.2018 - 16:04
Не узнать: Екатерина Кухар показала, как выглядела в 16 лет
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина была милой блондинкой

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2018 Екатерина Кухар, которая рассказала о жесткой конкуренции в балете, показала, как выглядела в 16-летнем возрасте. Архивным снимком звезда поделилась с изданием "Караван историй".

На фото, сделанном в 1998 году на даче у друзей, она позирует с мальчишками. При этом у Екатерины длинные светлые волосы. 

Не узнать: Екатерина Кухар показала, как выглядела в 16 летФото: Екатерина Кухар в юности (karavan.ua)

Откровенно говоря, сперва Кухар довольно трудно узнать, ведь мы привыкли видеть ее брюнеткой.

Напомним, вопрос Екатерины Кухар о Танцах со звездами вызвал бурю обсуждения в сети. Отметим, что 13-й эфир Танцев со звездами 2018 выдался очень эмоциональным. Проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич, после чего в соцсетях стали активно возмущаться, мол, "с паркета должна была бы уйти Леся Никитюк". Однако "народная любимица" вошла в тройку лидеров нового сезона Танцев.

Мы также писали о том, что прима-балерина Екатерина Кухар на шоу "Танцы со звездами" уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги. 

Предлагаем также посмотреть видеоурок от Екатерины Кухар о том, как добиться растяжки, как у балерины.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Екатерина Кухарбалерина
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