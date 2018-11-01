Растяжка, как у балерины: видеоурок от Екатерины Кухар

Видео: Как растягивается прима-балерина Катерина Кухар (youtube.com/ELLE Ukraine)

Многие мечтают о хорошей гибкости и растяжке, однако часто не знают, как этого добиться. Прима-балерина Национальной оперы Украины и звездная судья шоу Танцы со звездами 2018 Екатерина Кухар решила помочь и поделилась видеоуроком.

В видео звезда балета показала, как растягивает свое тело перед уроками классики и репетициями.

"Я покажу вам, как разбудить свое тело", - говорит Кухар.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Она отметила, что следует делать столько повторов, сколько получается, добавляя их количество с каждым последующим занятием.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар поразила поклонников откровенным декольте.

Отметим, что Екатерина Кухар рассказала, кто разочаровал ее в "Танцах со звездами".Прима-балерина считает, что Павел Вишняков превзошел все ее ожидания.

Кстати, Екатерина Кухар рассказала о жесткой конкуренции в балете. Так, звезда подчеркнула, что "слабые в балете не выживают".

Видео: РБК-Украина