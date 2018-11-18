Луценко, Полякова, Ткач и Дорофеева на паркете: как прошел 13 выпуск Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 13 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 18 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели тринадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018, в котором решилось, кто из участников попал в финал, а кто в шаге от победы покинул проект.

На этот раз звездные пары также показывали зрителям по два выступления. Но в одном из танцев к ним присоединились экс-участник проекта.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составила жена и ведущая "Світського життя" Катя Осадчая.

Открыл эфир Макс Барских с песней "Берега".

Первыми на танцевальный паркет вышли Игорь Ласточкин вместе с Илоной Гвоздевой. Они станцевали фристайл под LITTLE BIG – SKIBIDI, к которому присоединится всем известный комик и бывший партнер Илоны Юрий Ткач.

После номера Екатерина Кухар рядом с тренерским креслом исполнила танец под вирусную песню SKIBIDI.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич в этом эфире показали зрителям эмоциональный фьюжн под песню Анны Герман "Мы - долгое эхо друг друга".

Судьи оценили выступление пары, однако потребовали от них более драйвового танца - например, хип-хопа.

Леся Никитюк с Максимом Ежовым станцевали страстное танго, которое пара продемонстрировала вместе с участницей прошлого сезона - певицей Олей Поляковой.

В конце номера Полякова и Никитюк театрально "убили" Едова и поцеловались.

Иракли Макацария и Яна Заец станцевали страстную румбу.

Кухар назвала этот танец очень эротичный и захотела "положить купюры" Иракли за пояс.

Далее Леся Никитюк с Максимом Ежовым станцевали фристайл.

"Леся, вы как глоток свежего воздуха, благодаря своей искренности и непосредственности. Несмотря на то, покинете вы это шоу сегодня или нет, вы все равно останетесь в истории этого шоу навсегда", - отметила Кухар.

Павел Вишняков станцевал эмоциональный пасадобль сразу с двумя партнершами Юлией Сахневич и Анитой Луценко.

Жюри назвали номер достаточно сильным.

Игорь Ласточкин вместе с Илоной Гвоздевой показали зрителям аргентинское танго под песню ОЕ "Така, як ти".

Судьи отметила, что выступление было сильным и эмоциональным.

Иракли Макацария и Яна Заец станцевали хип-хоп вместе с финалисткой прошлого сезона проекта и участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

После номера Кухар определилась с личным топом финалистов и это: Макацария, Вишняков и Ласточкин с партнершами.

В финале выступила группа KAZKA, которая с песней "Плакала" впервые в истории украинской музыки попала в топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 13 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел двенадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.