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Улыбка мамы: MARUV очаровала сеть редким семейным фото с родителями

Автор: Марина Настевич

Певица растрогала поклонников милым кадром с самыми родными

Украинская певица MARUV известна своими эпатажными выступлениями и провокационными нарядами, которые она часто показывает в сети. Однако иногда в аккаунте звезды можно увидеть и кадры с ее мужем Александром, с которым они женаты уже 9 лет. А на новом кадре в Instagram артистка впервые показала и своих родителей, вызвав восторг фанатов.

На семейном фото запечатлена сама Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.), ее муж и мама с папой, также они держат на руках трех своих собак. Милый снимок был сделан во время совместной прогулки на улице.

На MARUV – короткое черное платье с завязками по бокам, кроссовки на платформе в тон, бейсболка и темные очки.

MARUV поделилась редким семейным фото с мужем и родителями (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Семейный портрет", - лаконично подписала фото исполнительница.

Подписчики певицы тут же отметили ее сходство с мамой и оставили множество теплых отзывов семье в комментариях.

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Скриншот комментариев

Ранее MARUV раскрыла секреты семейной гармонии с мужем и призналась, что они бывают у психотерапевта.

Мы также писали, что что MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками.

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