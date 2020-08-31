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Посмішка мами: MARUV зачарувала мережу рідкісним сімейним фото з батьками

Автор: Марина Настевич

Співачка зворушила шанувальників милим кадром з найріднішими

Українська співачка MARUV відома своїми епатажними виступами і провокаційними нарядами, які вона часто показує в мережі. Однак іноді в записі зірки можна побачити і кадри з її чоловіком Олександром, з яким вони одружені вже 9 років. А на новому кадрі в Instagram артистка вперше показала і своїх батьків, викликавши захоплення фанатів.

На сімейному фото зображена сама Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.), її чоловік і мама з татом, також вони тримають на руках трьох своїх собак. Милий знімок був зроблений під час спільної прогулянки на вулиці.

На MARUV – коротке чорне плаття з зав'язками по боках, кросівки на платформі в тон, бейсболка і темні окуляри.

MARUV поділилася рідкісним сімейним фото з чоловіком і батьками (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Сімейний портрет", - лаконічно підписала фото виконавиця.

Підписники співачки відразу ж відзначили її схожість з мамою і залишили багато теплих відгуків сім'ї в коментарях.

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  • Милыеее аааа
  • Боже, яка краса! Обожнюю коли Аня сім'ю викладає
  • Сімейна фотографія плюс з домашніми улюбленцями це завжди виглядає чарівно.

Скріншот коментарів

Раніше MARUV розкрила секрети сімейної гармонії з чоловіком і зізналася, що вони бувають у психотерапевта.

Ми також писали, що MARUV в пікантному купальнику скаженіла в басейні з ефектними подружками.

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