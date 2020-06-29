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MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2020 - 21:25
MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV порадовала своих поклонников новым пикантным снимком

MARUV (Анна Корсун) продолжает эпатировать публику. Певица часто меняла цвет волос и довольно долго была блондинкой, но недавно снова вернулась к каре и привычному для поклонников черному цвету волос. Она любит показывать смелые наряды, и в этот раз порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.

При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась MARUV в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками

MARUV на отдыхе (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.

  • Красивые, как лебеди;
  • Сильные женщины;
  • Анечка, красотки-девчонки;
  • Ты такая красивая;
  • Солнце привлекло русалок;
  • Огонь;
  • Браво;
  • Прекрасные, как закат!
  • Лучшие. Марув, моя мечта, чтобы вы приехали в Бердянск с концертом, хочется увидеть и услышать вас вживую и сфоткаться с вами.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе. Певица надела ярко-красный "игривой" костюм с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове.

Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины шоубизMARUV
Styler
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