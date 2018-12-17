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Ультрамодно: Джамала в новом образе рассказала о премьере сингла

Lite » Звезды 17.12.2018 - 08:59
Ультрамодно: Джамала в новом образе рассказала о премьере сингла
Джамала (Фото РБК-Украина)

На шоу "I'm a Singer" певица представила новую песню

16 декабря в Казахстане Джамала сидела в жюри на местном конкурсе талантов "I'm a Singer", где представила новый сингл "Самга". Об этом она сообщила на своей instagram-странице.

В соцсети она опубликовала несколько фото в новом блистательном образе. Также звезда поприветствовала своих казахских фанов и анонсировала выход нового синла под названием "Самга".

"Казахстан, очень рада быть сегодня в жюри шоу I'm a Singer! А ещё представлю песню #Samga в прямом эфире!", - сообщила укринская певица.

Ультрамодно: Джамала в новом образе рассказала о премьере сингла

Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa/

Фолловеры пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит певица, которая в марте родила сына.

"Невероятная!", - написала tonyanarudinovaa.

 "Какая Вы красивая", - пришла в восторг kkkaatt.

 "Премьера песни Самга 16 декабря в Казахстане, прекрасный подарок на наш праздник День Независимости! Спасибо большое вам, Джамала", - прокоментиравала страница eurovision_qazaqstan_official.

Ультрамодно: Джамала в новом образе рассказала о премьере сингла

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa/

Напомним, ранее мы писали о том, что певица умилила новым фото девятимесячного сына.

Также читайте: Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессией.

Интересные фаты о Джамале (Видео РБК-Украина)

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