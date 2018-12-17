Ультрамодно: Джамала в новом образе рассказала о премьере сингла

На шоу "I'm a Singer" певица представила новую песню
16 декабря в Казахстане Джамала сидела в жюри на местном конкурсе талантов "I'm a Singer", где представила новый сингл "Самга". Об этом она сообщила на своей instagram-странице.
В соцсети она опубликовала несколько фото в новом блистательном образе. Также звезда поприветствовала своих казахских фанов и анонсировала выход нового синла под названием "Самга".
"Казахстан, очень рада быть сегодня в жюри шоу I'm a Singer! А ещё представлю песню #Samga в прямом эфире!", - сообщила укринская певица.
Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa/
Фолловеры пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит певица, которая в марте родила сына.
"Невероятная!", - написала tonyanarudinovaa.
"Какая Вы красивая", - пришла в восторг kkkaatt.
"Премьера песни Самга 16 декабря в Казахстане, прекрасный подарок на наш праздник День Независимости! Спасибо большое вам, Джамала", - прокоментиравала страница eurovision_qazaqstan_official.
Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa/
Напомним, ранее мы писали о том, что певица умилила новым фото девятимесячного сына.
Также читайте: Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессией.
Интересные фаты о Джамале (Видео РБК-Украина)