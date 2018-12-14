"Моя любовь": Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком

На снимке малыш мило обнимает маму
Победительница "Евровидения 2016", извtстная украинская певица Джамала, которая рассказала о своих мечтах, порадовала поклонников новым снимком со своим сыночком. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке артистка счастливо улыбается в камеру, нежно обнимая малыша. Как обычно, сын певицы Эмир-Рахман запечатлен спиной - Джамала предпочитает пока не показывать лицо девятимесячного наследника.
"Моя любов! Pure Love #nofilters #purelove #emirrahman", - подписала трогательный кадр звезда.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
В комментариях пользователи сети умиляются фотографии и отмечают, что Джамала выглядит очень счастливой и красивой, а малыш само очарование.
"Сладкий пупсик!!!";
"Який гарний хлопчик бажаю вам щастя і вашій дитині також бажаю щастя";
"Дуже гарне і ніжне фото) ці відчуття ні з чим не зрівняти,в таких обіймах можна розтанути від щастя) я теж маю синочка і такі миті просто безцінні) щастя та здоров'я Вам";
"Не перестаю удивляться-как у вас хватает сил на творчество с ребёнком? Я даже дописать этот коммент не могу";
"Мамине сонечко! Миле!";
"Діти це найдорожче у світі";
"Эти глазааааа!!!!! Глаза не суперзвезды, не победителя Евровидения, а глаза СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ!!!!!";
"Маленькое счастье";
"Такі солодкі обіймашки";
"Какие хорошие, растите здоровенькими и счастливыми";
"Джа)) не будьте слишком суеверной, от того что вы будете фоткать своего ребёнка " нормально ", ничего плохого не произойдёт !!!! Ps: покажите уже миру своё счастье", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, первенец Джамалы родился в конце марта 2018 года. Тогда счастливая мама трогательно сообщила своим поклонникам: "Моя лучшая песня". При этом весной 2017 Джамала также официально вышла замуж за любимого — бизнесмена Сеит-Бекира Сулейманова. Свадьбу пара сыграла в крымско-татарском стиле, соблюдая важные традиции.
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