"Моя любовь": Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

На снимке малыш мило обнимает маму

Победительница "Евровидения 2016", извtстная украинская певица Джамала, которая рассказала о своих мечтах, порадовала поклонников новым снимком со своим сыночком. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке артистка счастливо улыбается в камеру, нежно обнимая малыша. Как обычно, сын певицы Эмир-Рахман запечатлен спиной - Джамала предпочитает пока не показывать лицо девятимесячного наследника.

"Моя любов! Pure Love #nofilters #purelove #emirrahman", - подписала трогательный кадр звезда.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях пользователи сети умиляются фотографии и отмечают, что Джамала выглядит очень счастливой и красивой, а малыш само очарование.

"Сладкий пупсик!!!";

"Який гарний хлопчик бажаю вам щастя і вашій дитині також бажаю щастя";

"Дуже гарне і ніжне фото) ці відчуття ні з чим не зрівняти,в таких обіймах можна розтанути від щастя) я теж маю синочка і такі миті просто безцінні) щастя та здоров'я Вам";

"Не перестаю удивляться-как у вас хватает сил на творчество с ребёнком? Я даже дописать этот коммент не могу";

"Мамине сонечко! Миле!";

"Діти це найдорожче у світі";

"Эти глазааааа!!!!! Глаза не суперзвезды, не победителя Евровидения, а глаза СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ!!!!!";

"Маленькое счастье";

"Такі солодкі обіймашки";

"Какие хорошие, растите здоровенькими и счастливыми";

"Джа)) не будьте слишком суеверной, от того что вы будете фоткать своего ребёнка " нормально ", ничего плохого не произойдёт !!!! Ps: покажите уже миру своё счастье", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, первенец Джамалы родился в конце марта 2018 года. Тогда счастливая мама трогательно сообщила своим поклонникам: "Моя лучшая песня". При этом весной 2017 Джамала также официально вышла замуж за любимого — бизнесмена Сеит-Бекира Сулейманова. Свадьбу пара сыграла в крымско-татарском стиле, соблюдая важные традиции.

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