Ультрамодно: Джамала в новому образі розповіла про прем'єру синглу

Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)

На шоу "I'm a Singer" співачка представила нову пісню

16 грудня в Казахстані Джамала сиділа в журі на місцевому конкурсі талантів "I'm a Singer", де представила новий сингл "Самга". Про це вона повідомила на своїй instagram-сторінці.

В соцмережі вона опублікувала кілька фото в новому блискучому образі. Також зірка привітала своїх казахських фанів і анонсувала вихід нового синлу під назвою "Самга".

"Казахстан, дуже рада бути сьогодні в журі шоу I'm a Singer! А ще представлю пісню #Samga у прямому ефірі!", - повідомила українська співачка.

Скріншот посту: instagram.com/jamalajaaa/

Фолловери прийшли в захват від того, як чудово виглядає співачка, яка у березні народила сина.

"Неймовірна!", - написала tonyanarudinovaa.

"Яка Ви красива", - прийшла в захват kkkaatt.

"Прем'єра пісні Самга 16 грудня в Казахстані, прекрасний подарунок на свято День Незалежності! Дякую вам, Джамала", - прокоментиравала сторінка eurovision_qazaqstan_official.

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співачка захопила новим фото дев'ятимісячного сина.

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