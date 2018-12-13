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Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессией

Lite » Звезды 13.12.2018 - 10:40
Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессией
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Киевская погода навеяла Джамале мечты и воспоминания о лете

Популярная украинская исполнительница Джамала, которая ранее прокомментировала отсутствие своего имени в номинации "Певица года", поделилась новыми чувственными снимками и рассказала подписчикам в Instagram, о чем сейчас мечтает.

Джамала опубликовала свои фото, сделанные еще летом в киевском ботаническом саду имени А. В. Фомина, на них певица позирует в окружении сочных тропических растений.

Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессиейФото: В Киеве - снег, а Джамала мечтает о лете (instagram.com/jamalajaaa)

"В Киеве снежит весь день, а я мечтаю о лете ... А в вашем городе какая погода?", - так подписала свои летние фото певица.

Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессиейФото: Джамала призвала своих подписчиков танцевать (instagram.com/jamalajaaa)

"Танцуй так, как будто тебя никто не видит!", - написала она под другим фото в Instagram. Снимки получились очень чувственными и исполнительница действительно как будто танцует на фоне природы.

Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессиейФото: Ботанический сад - прекрасная локация для съемки (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики высоко оценили образ танцующей Джамалы и даже предложили снять ей клип, в котором будет задействованы картины природы.

Джамала рассказала о своих мечтах и поделилась нежной фотосессией

Скриншот: Комментраии под постом Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

"Все фото невероятные", "Фото супер", "Тонкая, ранимая, гордая, красивая внутренне и внешне", "Все красивые, но в первой есть что-то особенное. Знаешь, я хотела бы увидеть клип с элементами природы. Это было бы что-то невероятное!", - написали они.

Напомним ранее, Джамала рассказала подписчикам в микро-блоге о том, какое высказывание у нее вызывает наибольшее негодование. Победительница Евровидения утверждает, что фраза "напела мелодию" звучит неприятно и унизительно, поэтому данное высказывание вызывает у Джамалы негативные чувства.

Также мы писали о том, что Джамала признала существование послеродовой депрессии, поняла она это, когда сама стала мамой и рассказала, что помогало ей справлятся с ней.

Кроме того, совсем недавно Джамала удивила подписчиков ее микро-блога необычными снимками в парике. Фолловеры высоко оценили ее непривычный образ и отметили, что она похожа на Леди Гагу.

Джамала: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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