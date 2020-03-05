В ультрамини и с битой: Маша Полякова поделилась эксклюзивными кадрами с дня рождения

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дочь Оли Поляковой восхитила смелым образом

Старшая дочь Оли Поляовой, Маша 2 марта отпраздновала 15-летие. Девочка устроила веселую вечеринку с друзьями и появилась на ней с ярким и броским макияжем. Она сделала акцент на выразительные глаза и выглядела очень эффектно. Девушка показала фотоотчет с праздника, а также продемонстрировала свой образ полностью.

Так, Маша предпочла объемный черный лонгслив с белыми длинными рукавами и крупным принтом, а также надписью с иероглифами, а также клетчатую короткую юбку. Она надела черные гетры и массивные белые красовки. В качестве броского аксессуара – массивная серебряная цепь. Отдельно стоит отметить атрибутику – дочь певицы надела на голову декоративную повязку с красным крестиком, как у медсестры и взяла в руки разноцветную биту.

Именинница позировала в компании друзей среди неоновых вывесок и показала оригинальный трехъярусный торт.

Маша Полякова на вечеринке по случаю дня рождения (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Это был чудесный праздник", - подписала Маша свой фотоотчет с торжества, а также упомянула всех причастных к организации праздника.

Подписчикам девушки пришлись по душе ее фото – они оценили образ именинницы и царящую на торжестве атмосферу.

Маша такая клевая, до сих пор удивляюсь насколько вы похожи с мамой

Было классно

Очень красивая

Супер фотки

Бомба

Красавица такая! Счастья, любви, здоровья, успехов в жизни, всего самого хорошего

Какая красотка ВАУ

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова трогательно обратилась к старшей дочери в день ее рождения. Она записала соответствующее видео.