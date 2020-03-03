Такая взрослая! Дочь Поляковой с ярким макияжем с размахом отпраздновала день рождения

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маше Поляковой исполнилось 15 лет и она закатила веселую вечеринку

Старшая дочь Оли Поляковой Маша Полякова 2 марта отпраздновала день рождения – девушке исполнилось 15 лет. Звездная мама поспешила трогательно поздравить повзрослевшую дочку, которая в этот день выглядела на все сто! Именинница решила сделать трендовый выразительный макияж и отправилась весело праздновать день рождения вместе с друзьями в одно из столичных заведений. Так, кадрами с праздника она поделилась в Instagram.

Так, на фото в профиле Маша позирует вместе со своим другом, визажистом, а по совместительству актером и музыкантом Олегом Машуковским, который, к слову, часто делает мейкап Ирине Билык. Также ровно год назад он "наводил красоту" Маше Поляковой, которая тогда отпраздновала 14-летие тематической вечеринкой. Сейчас же макияж у именинницы был выразительным с акцентом на глаза с использованием глиттера и трендовой помады нюдового оттенка.

Маша надела просторную черную футболу с белым крупным принтом, массивную серебряную цепь и серьги-кольца. Она облачилась в короткую клетчатую юбку, гетры и массивные белые кроссовки.

"Сладкие 15", - оставила подпись на английском дочь певицы, поблагодарив за свой образ визажиста.

В сториз Маша поделилась уникальными кадрами с празднования дня рождения. На видео девушка веселиться в компании друзей под танцевальные треки и пьет из бокалов. "За тебя, Маша!" - восклицает кто-то из гостей. "За меня!" - вторит именинница, поднимая бокал.

Маша Полякова с друзьями (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ранее во время отдыха в Мексике с мамой Маша не отставала от певицы по части откровенных фото и с удовольствием демонстрировала фигуру.