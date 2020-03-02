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Моя прекрасная и смелая девочка: Оля Полякова нежно поздравила дочку с 15-летием

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.03.2020 - 16:28
Моя прекрасная и смелая девочка: Оля Полякова нежно поздравила дочку с 15-летием
Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Звездная мама растрогала поклонников душевными словами о дочери

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша явно пошла в маму - как внешностью и фигурой, так и артистичностью и трудолюбием. Девочка уже вовсю пробует свои силы в разных областях - моделинге, актерстве и пении, а также успешно ведет собственный блог. Она часто ездит на отдых вместе со звездной мамой, где они устраивают жаркие "битвы бикини", хвастаясь точеными фигурами.

2 марта Марии исполнилось 15 лет и по такому случаю Полякова поделилась в сети подборкой ярких фото девушки, а также нежно и трогательно поздравила ее.

"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка. люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" - рассыпалась Оля в комплиментах своей старшенькой.

Фото: дочь Оли Поляковой Маша (instagram.com/polyakovamusic)

Звездные коллеги певицы и ее подписчики тут же присоединились к поздравлениям и оставили много теплых и душевных пожеланий для Маши, которая невероятно похожа на маму внешне.

  • С Днём рождения Здоровья! Счастья! Много радости, Машиньке!
  • С днем рождения, Маша) Такая красавица и так похожа на маму)
  • Машу с днём рождения. Всего хорошего и побольше)
  • Поздравляю!Это такой прекрасный возраст!!!
  • С днём рождения вашу доченьку, пусть будет счастливой и здоровой. всего самого доброго и светлого в жизни
  • Красотка ещё та, будь счастлива, и пусть все мечты забываются
  • Очень прикольная девочка, счастья вашей куколке
  • Королева подрастает
  • С Днём Рождения Доченьки
  • Оль, поздравляю Вас с имениниицей. У вас очень красивая дочь. Очень похожа на вас. Если честно то, я такого сходства ещё не разу в жизни не видела.
  • Дуже гарна дитинка!!! Щастя та здоров'я

Моя прекрасная и смелая девочка: Оля Полякова нежно поздравила дочку с 15-летием

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова без макияжа очаровала счастливыми фото из Парижа.

Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике
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