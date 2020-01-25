Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила сеть пляжным фото: мама отреагировала

Маша спровоцировала споры пляжным снимком
Оля Полякова вместе с дочками Машей и Алисой устроила себе заслуженные каникулы в Мексике. Семья отправилась отдыхать в Канкун, где, кстати, провела отпуск и экс-жена Потапа Ирина Горовая с детьми. Старшая дочь "Королевы ночи" не отстает от мамы по части количества фото на пляже. Маша "выгуливает" свои многочисленные купальники, а заодно и демонстрирует модельную фигуру.
Так, на свежем кадре девушка запечатлена в купальнике-бикини модного в новом сезоне оттенка "темный чеддер" (благородное сочетание желтого и оранжевого). Именно этот цвет Pantone назвал одним из самых трендовых в наступившем сезоне. Так, дочь певицы красуется на пляже на фоне лазурного океана. Ее от природы немного вьющиеся волосы распущены. Маша стоит в профиль, повернув голову к камере.
"Что если я буду постить больше таких фото?" - задала вопрос подписчикам она.
"В таком возрасте еще мультики смотрят, а они попы выкладывают", - возмутился кто-то из юзеров, и тут же получил ответ от артистки: "Ей 15, какие мультики?"
Скриншот комментариев
Мнения пользователей сети кардинальным образом разделились. Одни сделали девушке замечание и посчитали, что 15-летней Маше еще рано демонстрировать свои формы на камеру. Другие же поддержали дочь певицы.
Скриншот комментариев
Напомним, что Оля Поляковой с дочкой похвастались стройными фигурами на пляже. Певица и девушка похожи как две капли воды.