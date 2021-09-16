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Меган Маркл на обложке Time "засветила" украшений на 384 тысяч долларов (фото)

Автор: Ольвия Агаркова

Принц Гарри 15 сентября отметил 37-летие. Символично, что в этот же день свет увидел новый выпуск журнала Time с именинником и его 40-летней супругой Меган Маркл на обложке. Чета попала в топ-100 самых влиятельных людей мира, которым и был посвящен свежий выпуск издания.

Фотосет появился в Instagram издания и на странице автора фотосессии Пари Дуковика.

А таблоид The Sun подробно разобрал образ Меган Маркл, сосредоточившись на украшениях жены принца Гарри на внушительную сумму.

Для обложки Меган позировала в белоснежном костюме, а принц Гарри предстал в total black образе.

Меган Маркл и принц Гарри снялсь для автритетного журнала (фото: instagram.com/paridukovic)

На других фото королевская чета изображена в деловых сдержанных образах в природных тонах.

На внуке Елизаветы II классический оливковый костюм и белая рубашка. Рядом с ним 40-летняя Маркл в темно-серых брюках прямого покроя, оливковом гольфе и кашемировом пальто в тон.

Судя по снимкам, локацией для фотосессии стало поместье Меган и Гарри в Санта-Барбаре.

Меган Маркл и принц Гарри попали в топ-100 инфлюенсеров мира (фото: instagram.com/paridukovic)

Отдельно стоит сказать про изысканные аксессуары Маркл - она выбрала изящные драгоценности на общую сумму 384 000 долларов.

Так, жена принца Гарри ради фотосессии надела два новых кольца с бриллиантами на мизинец за 525 долларов каждое и золотые часы Cartier принцессы Дианы за 23 000 долларов, к которым подобрала золотой браслет со сферами за 3 000 долларов.

Кроме того, Меган Маркл отдала предпочтение тонкому золотому жесткому браслету, стоимостью 6 900 долларов. Также на ее безымянном пальце красуется обручальное кольцо с крупным бриллиантом, стоимостью 350 000 долларов.

Стоимость украшений Меган Маркл (thesun.co.uk)

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл могут обнародовать факты о королевской семье, которые спровоцируют громкий скандал.

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Меган МарклПринц Гарри