Меган Маркл на обкладинці Time "засвітила" прикрас на 384 тисяч доларів (фото)

Для обкладинки Меган позувала в білосніжному костюмі, а принц Гаррі постав в total black образі.

Меган Маркл і принц Гаррі знялись для авторитетного журналу (фото: instagram.com/paridukovic)

На інших фото королівське подружжя зображено в ділових стриманих образах в природних тонах.

На онуку Єлизавети II класичний оливковий костюм і біла сорочка. Поруч з ним 40-річна Маркл в темно-сірих брюках прямого крою, оливковому гольфі і кашеміровому пальті в тон.

Судячи зі знімків, локацією для фотосесії став маєток Меган і Гаррі в Санта-Барбарі.

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в топ-100 інфлюенсерів світу (фото: instagram.com/paridukovic)

Окремо варто сказати про вишукані аксесуари Маркл - вона вибрала витончені коштовності на загальну суму 384 000 доларів.

Так, дружина принца Гаррі заради фотосесії одягла два нових кільця з діамантами на мізинець за 525 доларів кожне і золотий годинник Cartier принцеси Діани за 23 000 доларів, до яких підібрала золотий браслет зі сферами за 3 000 доларів.

Крім того, Меган Маркл віддала перевагу тонкому золотому жорсткому браслету, вартістю 6 900 доларів. Також на її безіменному пальці красується обручка з великим діамантом, вартістю 350 000 доларів.

Вартість прикрас Меган Маркл (thesun.co.uk)