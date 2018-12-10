Украинский дизайнер поделилась фото без белья

Катя Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Снимок модельера вызвал резонанс среди ее подписчиков в сети

Катя Сильченко опубликовала на свою страницу в Instagram смелое фото.

В кадре популярный украинский дизайнер позирует в откровенном платье белого цвета с имитацией тросов вдоль наряда.

Также можно заметить полное отсутствие нижнего белья на девушке. Глаза дизайнер скрыла за солнцезащитными очками.

"Всего за три дня напиталась солнцем, отъелась, расцвела и вернулась домой. Викуся говорит, что я совсем не hot. Вот, держи ответочку!" - подписала снимок Сильченко, решив продемонстрировать подруге свои сексуальные формы после отпуска.

Скриншот: instagram.com/katyasilchenko

Подписчикам звезды пришелся по вкусу ее смелый кадр. Тем более, что фото подобного рода модельер выкладывает в свой микроблог не часто.

"Sexy", "Еще какой hot", "Катя, вы как всегда роскошная и великолепная", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Ани Лорак раскритиковали за неестественное фото с дочерью.

А Dj NANA восхитила фанатов горячим фото.

Видео: РБК-Украина