"На ребенка совсем не смотрит": Ани Лорак раскритиковали за неестественное фото с дочерью

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Женщину поддали жесткой критике

Популярную украинскую певицу Ани Лорак, которую ранее заметили на съемках "голубого огонька" на скандальном телеканале, раскритиковали за фото с дочерью. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованном фото видно певицу и ее дочку, которое почему-то сделано в черно-белом стиле. При этом пока девочка целует маму, Лорак смотрит на камеру. Это же не понравилось и фанатам певицы.

Фото: Ани Лорак сдочерью (instagram.com/anilorak)

"Мама на ребенка совсем не смотрит. Главное камера", - сказал пользователь Егор Евантада.

"Каролина, для меня давно стала российской певицей и ментально и музыкально. Украина на много богаче России и в музыкальном плане на две головы выше нашего восточного соседа. Деградация на лицо – полная", - подчеркнул юзер Вадим Подгорецкий.

"Мама смотрит не на дочь, а в объектив камеры, занимается самолюбованием", - уточнила пользователь Светлана Лебедева.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также мы писали о том, что Ани Лорак не так давно поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы.

Напомним, что новый клип украинской артистки Ани Лорак на песню "Сон" стал одним из ее самых откровенных роликов - звезда без белья продемонстрировала практически все части тела, прикрываясь только подолом блестящего длинного платья.

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Видео: РБК-Украина