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Український дизайнер поділилася фото без білизни

Lite » Зірки 10.12.2018 - 07:15
Український дизайнер поділилася фото без білизни
Катя Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Знімок модельєра викликав резонанс серед її прихильників в мережі

Катя Сільченко опублікувала на свою сторінку в Instagram сміливе фото.

В кадрі популярний український дизайнер позує у відвертій сукні білого кольору з імітацією тросів вздовж.

Також можна помітити повну відсутність нижньої білизни на дівчині. Очі дизайнер приховала за сонцезахисними окулярами.

"Всього за три дні наситилася сонцем, від'їлася, розцвіла і повернулася додому. Вікуся каже, що я зовсім не hot. Ось, тримай отвєточку!" - підписала знімок Сільченко, вирішивши продемонструвати подрузі свої сексуальні форми після відпустки.

Український дизайнер поділилася фото без білизни

Скріншот: instagram.com/katyasilchenko

Прихильникам зірки припав до смаку її сміливий кадр. Тим більше, що фото подібного роду модельєр викладає в свій мікроблог не часто.

"Sexy", "Ще який hot", "Катя, ви як завжди розкішна і чудова", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розкритикували за неприродне фото з дочкою.

А Dj NANA захопила фанатів гарячим фото.

Відео: РБК-Україна

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