Український дизайнер поділилася фото без білизни

Знімок модельєра викликав резонанс серед її прихильників в мережі
Катя Сільченко опублікувала на свою сторінку в Instagram сміливе фото.
В кадрі популярний український дизайнер позує у відвертій сукні білого кольору з імітацією тросів вздовж.
Також можна помітити повну відсутність нижньої білизни на дівчині. Очі дизайнер приховала за сонцезахисними окулярами.
"Всього за три дні наситилася сонцем, від'їлася, розцвіла і повернулася додому. Вікуся каже, що я зовсім не hot. Ось, тримай отвєточку!" - підписала знімок Сільченко, вирішивши продемонструвати подрузі свої сексуальні форми після відпустки.
Скріншот: instagram.com/katyasilchenko
Прихильникам зірки припав до смаку її сміливий кадр. Тим більше, що фото подібного роду модельєр викладає в свій мікроблог не часто.
"Sexy", "Ще який hot", "Катя, ви як завжди розкішна і чудова", - пишуть фоловери.
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Відео: РБК-Україна