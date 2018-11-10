ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Заготовки на зиму": Dj NANA восхитила фанатов горячим фото

Lite » Звезды 10.11.2018 - 13:30
Фото: Анастасия Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)
Фото: Анастасия Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

Снимок певица сравнила с "заготовкой на зиму"

Популярная украинская певица и диджей Анастасия Кумейко (Dj NANA – ред.) показала подписчикам откровенное фото без белья. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Из заготовок на зиму я заготовила только жир", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Кумейко позирует в прозрачном наряде, на что обратили внимание поклонники певицы.

&quot;Заготовки на зиму&quot;: Dj NANA восхитила фанатов горячим фото

Фото: Анастасия Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

"Не придумывайте глупостей. Анастасия – у вас идеальная фигура", - сказал пользователь Андрей Риелтор.

"Лукавая женщина. Плохая с тебя хозяйка. Вот я заготовила", - подчеркнула Мила Натаж.

"Как всегда, неповторимая красавица. Очень интересный кадр", - подчеркнул пользователь Стас Морж.

&quot;Заготовки на зиму&quot;: Dj NANA восхитила фанатов горячим фото

Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Кстати, пародию на украинского ресторатора, экс-участника Танцев со звездами 2018 Николая Тищенко зрители увидели во время свежего выпуска "Вечерний квартал", премьера которого состоялась 27 октября. Так, внимание "Студии Квартал 95" не обошло стороной выступление Тищенко с партнершей DJ NANA во время первого эфира Танцев.

Напомним, 28 октября состоялся уже 10-й по счету эфир Танцев со звездами 2018. Выпуск прошел под темой "Обмен партнерами". Кроме того, разогревала зал группа The Hardkiss — специальный гость проекта.

Новости Украины певецфанаты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь