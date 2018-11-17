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"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда": украинские звезды на премьере фильма (фото)

Lite » Звезды 17.11.2018 - 13:11
"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда": украинские звезды на премьере фильма (фото)
Коллаж РБК-Украина

На показе побывали Анатолий Анатолич, Дмитрий Ступка, Ирма Витовская, Сергей Бабкин и многие другие

В Киеве звезды украинского шоу-бизнеса посетили премьеру невероятно масштабного фильма мира живой магии Джоан Роулинг "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", который уже собрал море восторженных отзывов.

Мероприятие посетили Анатолий Анатолич, Лидия Таран с дочерью, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Александра Кучеренко, Анна Тринчер, Ольга Герасимюк, Ирма Витовская, Анатолий Матешко, Алексей Залевский, Алексей Дивеев-Церковный,  музыканты блогеры, косплеи и другие гости.

 

Премьера новой части "Фантастических тварей" в "Оскаре" (фото: пресс-служба кинотеатра)

Также не обошлось в тот вечер без музыкального представления. Открыл вечеринку по случаю премьеры стихийный Артем Пивоваров, который с первых нот заставил танцевать всех гостей.

&quot;Фантастические твари: Преступления Гриндевальда&quot;: украинские звезды на премьере фильма (фото)

Артем Пивоваров (фото: пресс-служба кинотеатра)

Светлана Тарабарова увела гостей на светлую сторону музыки.

&quot;Фантастические твари: Преступления Гриндевальда&quot;: украинские звезды на премьере фильма (фото)

Светлана Тарабарова (фото: пресс-служба кинотеатра)

Далее под овации зала вышел артист-душа Сергей Бабкин, с которым весь зал пел в унисон.

&quot;Фантастические твари: Преступления Гриндевальда&quot;: украинские звезды на премьере фильма (фото)

Сергей Бабкин (фото: пресс-служба кинотеатра)

А хедлайнерами вечера стала группа BAHROMA. Они своим лирическим выступлением тронули сердца всех присутствующих.

Напомним, что ранее РБК-LITE подготовил для вас список самых главных кинопремьер ноября.

Видео: РБК-Украина

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