"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда": украинские звезды на премьере фильма (фото)

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На показе побывали Анатолий Анатолич, Дмитрий Ступка, Ирма Витовская, Сергей Бабкин и многие другие

В Киеве звезды украинского шоу-бизнеса посетили премьеру невероятно масштабного фильма мира живой магии Джоан Роулинг "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", который уже собрал море восторженных отзывов.

Мероприятие посетили Анатолий Анатолич, Лидия Таран с дочерью, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Александра Кучеренко, Анна Тринчер, Ольга Герасимюк, Ирма Витовская, Анатолий Матешко, Алексей Залевский, Алексей Дивеев-Церковный, музыканты блогеры, косплеи и другие гости.

Премьера новой части "Фантастических тварей" в "Оскаре" (фото: пресс-служба кинотеатра)

Также не обошлось в тот вечер без музыкального представления. Открыл вечеринку по случаю премьеры стихийный Артем Пивоваров, который с первых нот заставил танцевать всех гостей.

Артем Пивоваров (фото: пресс-служба кинотеатра)

Светлана Тарабарова увела гостей на светлую сторону музыки.

Светлана Тарабарова (фото: пресс-служба кинотеатра)

Далее под овации зала вышел артист-душа Сергей Бабкин, с которым весь зал пел в унисон.

Сергей Бабкин (фото: пресс-служба кинотеатра)

А хедлайнерами вечера стала группа BAHROMA. Они своим лирическим выступлением тронули сердца всех присутствующих.

Напомним, что ранее РБК-LITE подготовил для вас список самых главных кинопремьер ноября.

Видео: РБК-Украина