Фильм "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

"Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" - очередная захватывающая история от создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг. Долгожданная премьера фэнтези в Украине состоится 15 ноября 2018.

Загадочный мир магии вновь откроет свои двери перед фанатами Гарри Поттера и другими героями книг Джоан К. Роулинг. Спустя год после выхода первой части фэнтезийного фильма "Фантастические твари и где они обитают" зрители вновь встретятся с магом-зоологом Ньютом Саламандером, сестрами Гольдштейн, Якобом Ковальски и злодеем Гриндельвальдом.

Кадр из фильма (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, снявший первую часть "Фантастических зверей", а также фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Сценарий написала Джоан Кэтлин Роулинг.

Эдди Редмэйн исполнил в картине главную роль Ньюта Саламандера, Джуд Лоу сыграл Альбуса Дамблдора, Джонни Депп - Геллерта Гриндельвальда. В фильме также снимались: Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Каллум Тёрнер, Клаудия Ким.

Сюжет фильма

В первой части фильма Ньют Саламандер вместе с Магическим конгрессом поймали черного мага Гриндельвальда. Однако злодею удалось сбежать. Он не оставил идеи подчинить себе весь мир и уже собрал вокруг себя много единомышленников.

Джонни Депп в роли Гриндельвальда (кадр из фильма YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Гриндельвальд мечтает доминировать над немагами, а помешать ему может только Альбус Дамблдор. Себе в помощники волшебник берет бывшего ученика Ньюта Саламандера.

В борьбе за власть магический мир раскалывается. Друзьям и близким людям предстоят тяжелые испытания.

Ранее мы писали, что перед премьерой "Фантастических зверей" украинские фанаты устроили креативный флешмоб.

Напомним, фильм "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" стал одним из самых ожидаемых кинопремьер последнего месяца осени. Что еще посмотреть в ноябре в кино, даты выхода новых фильмов и трейлеры - у нас на РБК-Lite.

Видео: РБК-Украина