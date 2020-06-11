Украинская певица объявила бойкот семейной жизни

NEKA выпустила новую песню (фото: пресс-служба певицы)

NEKA представила свою абсолютно новую песню и поделилась откровенным рассказом

Украинская певица Ольга Нека, выступающая под псевдонимом NEKA, выпустила самую важную и знаковую среди всех своих авторских песен “Справжня”.

"Практически всю свою жизнь я состою в серьезных отношениях. Мне всегда хотелось быть идеальной женщиной, которая создает домашний уют, всегда отлично выглядит, поддерживает своего любимого и ставит семью на первое место. Но однажды я поняла, что меня просто используют, как шаблон женщины, подходящей для семейной жизни. Я сама разорвала отношения, которые были мертвым грузом для меня. В пылу ссоры бросила тарелку под ноги мужчине и хлопнула дверью. Никогда раньше себе такого не позволяла. Вышла на улицу, почувствовала аромат свободы в воздухе. После этого я уже не могла играть как прежде, для себя я выбрала быть всегда настоящей, несмотря ни на что", - откровенно говорит артистка, работавшая ранее с KAZKA, Веркой Сердючкой и многими другими украинскими звездами.

NEKA выпустила новую песню "Справжня"

NEKA замужем и у нее двое детей. При этом она не страдает от отсутствия внимания других мужчин, но никогда не позволяет им переходить границы дозволенного.

"Раньше я переживала, когда кто-то из мужчин говорил мне комплименты, не говоря уже о том, когда пытался подарить цветы или позвать на ужин. Как же так? Я в отношениях! Я должна быть отличной женой! Сейчас же я понимаю, что каждая женщина достойна и имеет право купаться во внимании и в подарках. У меня есть несколько поклонников. Все они знают, что я замужем, что я никогда не собираюсь изменять своему мужу и что их ждет дружеское общение. А внимание и приятные ухаживая - это всегда отлично. Недавно поклонник подарил мне.... стикерпак с моими фотографиями и цитатами из моих песен! Это было очень мило! Теперь используем их во всех наших творческих чатах!" - отмечает Ольга.

Певица считает, что каждая девушка и женщина, вне зависимости от своего семейного положения, имеет право сказать себе: “DJ сьогодні наш падре”, пойти на вечеринку, протанцевать там до утра и вернуться домой на рассвете, держа туфли на шпильках в руках! Песня "Справжня" - именно об этом.

Напомним, что ранее NEKA спела про мужа и сына.

Также артистка написала гимн для сильных женщин.

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Автор: Мария Бойко