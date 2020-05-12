Удивительные! Горбунов покорил фото с Осадчей и сыночком в живописном месте

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают исследовать живописные места Киевской области. Они находят интересные локации и отправляются изучать местность, ведь пара обожает путешествовать, и пока возможности отправиться в другую страну нет, ведущие наслаждаются тем, что находится в непосредственной близости к дому. Так, в эти выходные счастливая семья вместе с маленьким сыном Иваном отправилась в село Подгорцы. Погода на улице в понедельник, 11 мая стояла летняя, поэтому Катя не упустила возможность засветить стройные ножки в коротких шортах.

Юрий разместил на своей Instagram-страничке захватывающие дух фото на фоне окрестных пейзажей. На кадрах он позирует с сыном на руках. На другом фото- показывает селфи счастливого семейного трио. Пара по-прежнему предпочитает не показывать лицо мальчика широкой аудитории – на всех снимках он отвернут от камеры.

"Дивовижна природа Київщини і час проведений з сім’єю! І це в понеділок! У карантина є свої переваги!" - подписал счастливые семейные фото ведущий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары восхитились семейной идиллией и попытались выпытать, на кого похож сын ведущих.

Горбунович кудрявий

Дуже гарно!

Прекрасна сім'я

Удивительно красивая пара! Люблю вас! Долго вы себя искали

Милашки

Класс

Классные

Український "рай"

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Ранее ранее Юрий Горбунов очаровал фото жены Кати Осадчей без макияжа в домашней обстановке.