Дивовижні! Горбунов підкорив фото з Осадчою і синочком в мальовничому місці

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують досліджувати мальовничі місця Київської області. Вони знаходять цікаві локації і відправляються вивчати місцевість, адже пара обожнює подорожувати, і поки можливості відправитися в іншу країну немає, ведучі насолоджуються тим, що знаходиться в безпосередній близькості до дому. Так, у ці вихідні щаслива родина разом з маленьким сином Іваном вирушила в село Підгірці. Погода на вулиці в понеділок, 11 травня стояла літня, тому Катя не упустила можливість засвітити стрункі ніжки в коротких шортах.

Юрій розмістив на своїй Instagram-сторінці захоплюючі дух фото на тлі навколишніх пейзажів. На кадрах він позує з сином на руках. На іншому фото - показує селфі щасливого сімейного ттіо. Пара як і раніше вважає за краще не показувати обличчя хлопчика широкій аудиторії – на всіх знімках він відвернутий від камери.

"Дивовижна природа Київщини і час проведений з сім'єю! І це в понеділок! У карантину є свої переваги!" - підписав щасливі сімейні фото ведучий.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари захопилися сімейною ідилією і спробували випитати, на кого схожий син пари.

Горбунович кудрявий

Дуже гарно!

Прекрасна сім'я

Напрочуд красива пара! Люблю вас! Довго ви шукали себе

Хороші

Клас

Класні

Український "рай"

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