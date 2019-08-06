"Удар по физиономии": Ефросинина позабавила утренними "ритуалами"

Маша Ефросинина продолжает делится с поклонниками различными жизненными лайфхаками и просто милыми историями. Напомним, что украинская телеведущая также является и блогером. Поэтому на ее instagram-страничке можно часто встретить различные советы красоты, и "полезности" по поводу питания и фитнеса. К примеру, недавно Ефросинина показала поклонникам видео из зала, на котором показывает, как делает растяжку на очень необычном тренажере. И кстати, параллельно телеведущая также перечислила несколько советов, которые помогают ей быть не только красивой и стройной, но и сохранять чувство внутренней гармонии! Так, ведущая призналась, что не сидит долго на диетах!

А свой новый пост Ефросинина посвятила утренним "ритуалам" – при этом очень забавным!

Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала новое фото. На снимке блогер позирует в белоснежной пижаме, пригая на кровати. Как отметила сама Ефросинина: "На фото момент, когда всех проводила в сад/на работу (любимый момент)".

Далее телеведущая отметила, что ее утро, как правило, начинается с удара игрушечным мишкой по голове.

"К нам с мужем под утро приходит Александр, поэтому вариант моего пробуждения - удар мишкой по физиономии, потом сопение двух носов в мои проснувшиеся уши, потом долгое стягивание с кровати спящего запухарика", - пишет Маша.

Счастливая Маша ефросинина утром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Проснувшись, что вы делаете первым делом? Если сразу берете в руки телефон, ставьте в комментариях "фейспалм", если делаете потягуши или зарядку, ставьте "лайк". Если ваш вариант, то напишите его!" – обращается к поклонникам Маша.

И подписчики телеведущей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

"Не мишкой удар, но за волосы потрепать любит, глазки пооткрывать, попой на голову сесть)"

"Ко мне приползает дочь и кричит "Рота, подъем!!!!" Девочка, 6 лет, белые кудри и голубые глаза"

"Встаю утром и иду делать кашу малышу)"

"А я беременный тюлень, еле сползаю с кровати с мыслью "ну почему она еще не наруже)"

"Потягуши с мелким под вопли кота"

"Проснувшись, засыпаю опять"

"Выключаю будильник. Три раза"

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном. Ведущая показала поклонникам, как с семьей проводит покупки в выходной.

Также до этого Ефросинина восхитила стрит-стайл образом в наряде от PRADA. Телеведущая покорила безупречным сочетанием деталей гардероба.