"Удар по фізіономії": Єфросиніна потішила ранковими "ритуалами"

Ефросиніна також показала миле фото, стрибаючи на ліжку
Маша Єфросиніна продовжує ділиться з шанувальниками різними життєвими лайфхаками і просто милими історіями. Нагадаємо, що українська телеведуча також є і блогером. Тому на її instagram-сторінці можна часто зустріти різні поради краси, і "корисності" з приводу харчування та фітнесу. Приміром, нещодавно Єфросиніна показала шанувальникам відео з зали, на якому показала, як робить розтяжку на дуже незвичайному тренажері. І до речі, паралельно телеведуча також перерахувала кілька порад, які допомагають їй бути не тільки красивою і стрункою, але і зберігати відчуття внутрішньої гармонії! Так, ведуча зізналася, що не довго сидить на дієтах!
А свій новий пост Єфросиніна присвятила ранковим "ритуалам" – при цьому дуже забавним!
Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала нове фото На знімку блогер позує в білосніжній піжамі, пригаючи на ліжку. Як зазначила сама Єфросиніна: "На фото момент, коли всіх проводила в сад/на роботу (улюблений момент)".
Далі телеведуча відзначила, що її ранок, як правило, починається з удару іграшковим ведмедиком по голові.
"До нас з чоловіком під ранок приходить Олександр, тому варіант мого пробудження - удар ведмедиком по фізіономії, потім сопіння двох носів в мої вуха, які прокинулися, потім довге стягування з ліжка сплячого запухарика", - пише Маша.
Счатливая Маша єфросиніна вранці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Прокинувшись, що ви робите насамперед? Якщо берете в руки телефон, ставте в коментарях "фейспалм", якщо робите потягуши або зарядку, ставте "лайк". Якщо ваш варіант, то напишіть його!" – звертається до прихильників Маша.
І підписники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином. Ведуча показала шанувальникам, як з сім'єю робить покупки у вихідний.
Також до цього Єфросиніна захопила стріт-стайл образом у вбранні від PRADA. Телеведуча підкорила бездоганним поєднанням деталей гардеробу.