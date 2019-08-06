"Удар по фізіономії": Єфросиніна потішила ранковими "ритуалами"

Маша Єфросиніна продовжує ділиться з шанувальниками різними життєвими лайфхаками і просто милими історіями. Нагадаємо, що українська телеведуча також є і блогером. Тому на її instagram-сторінці можна часто зустріти різні поради краси, і "корисності" з приводу харчування та фітнесу. Приміром, нещодавно Єфросиніна показала шанувальникам відео з зали, на якому показала, як робить розтяжку на дуже незвичайному тренажері. І до речі, паралельно телеведуча також перерахувала кілька порад, які допомагають їй бути не тільки красивою і стрункою, але і зберігати відчуття внутрішньої гармонії! Так, ведуча зізналася, що не довго сидить на дієтах!

А свій новий пост Єфросиніна присвятила ранковим "ритуалам" – при цьому дуже забавним!

Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала нове фото На знімку блогер позує в білосніжній піжамі, пригаючи на ліжку. Як зазначила сама Єфросиніна: "На фото момент, коли всіх проводила в сад/на роботу (улюблений момент)".

Далі телеведуча відзначила, що її ранок, як правило, починається з удару іграшковим ведмедиком по голові.

"До нас з чоловіком під ранок приходить Олександр, тому варіант мого пробудження - удар ведмедиком по фізіономії, потім сопіння двох носів в мої вуха, які прокинулися, потім довге стягування з ліжка сплячого запухарика", - пише Маша.

Счатливая Маша єфросиніна вранці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Прокинувшись, що ви робите насамперед? Якщо берете в руки телефон, ставте в коментарях "фейспалм", якщо робите потягуши або зарядку, ставте "лайк". Якщо ваш варіант, то напишіть його!" – звертається до прихильників Маша.

І підписники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Не ведмедиком удар, але за волосся потріпати любить, оченята повідкривати, попою на голову сісти)"

"До мене приповзає дочка і кричить "Рота, підйом!!!!" Дівчинка, 6 років, білі кучері і блакитні очі"

"Встаю вранці і йду робити кашу дитині)"

"А я вагітний тюлень, ледве сповзаю з ліжка з думкою "ну чому вона ще не назовні)"

"Потягуши з дрібним під крики кота"

"Прокинувшись, засинаю знову"

"Вимикаю будильник Три рази"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином. Ведуча показала шанувальникам, як з сім'єю робить покупки у вихідний.

Також до цього Єфросиніна захопила стріт-стайл образом у вбранні від PRADA. Телеведуча підкорила бездоганним поєднанням деталей гардеробу.