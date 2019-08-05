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"Эстетическое удовольствие": Маша Ефросинина потрясла завидной растяжкой

Lite » Красота 05.08.2019 - 16:27
"Эстетическое удовольствие": Маша Ефросинина потрясла завидной растяжкой
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая поделилась также правилами стройности

Маша Ефросинина всегда старается делится с поклонниками различными лайфхаками и полезной жизненной мотивацией. Особенно, когда речь заходит о поддержании себя в идеальной форме. Так на своей instagram-страничке украинская телеведущая и блогер опубликовала новое видео, на котором запечатлена ее интенсивная тренировка. При этом Ефросинина похвасталась отлично растяжкой!

Ефросинина показала короткое черно-белое видео, на котором выполняет ряд сложных упражнений на растяжку. Сложно не отметить, что у ведущей – отличная фигура!

Также телеведущая рассказала о важных правилах, которые позволяют ей поддерживать себя в отменной форме. К примеру выяснилось, что Ефросинина не сидит на диетах. И может позволить себе "вкусняшки".

"Мое тело относится к такому типу, которое распухает: от мысли о шоколаде, от установки на диету, от стресса и от силовых нагрузок! Зашибись, не так ли?! Поэтому я не сижу на диетах много лет, зато системно придерживаюсь определенного режима питания. Я давно усвоила истину: концентрация на похудении неизменно приводит к набору веса!" – делится опытом Маша.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

"Позволяю себе шоколад и мороженое в период пмс. Не уничтожаю себя потом за это, а наоборот, говорю себе, что хоть кто/то же должен меня баловать. Со стрессом вообще разговор короткий! Первое, надо признать, что сейчас мы в нем живём тотально! А значит, надо с ним договариваться или давать ему в морду! Моя Антистресс программа: медитация, массаж, прогулки с детьми по несколько часов, кино/сериалы, книги, одиночество (час в день на себя), секс, путешествия, спорт!", - продолжает Ефросинина.

"Кстати, о спорте - я не помню, когда держала в руках гантели или штанги. Работаю исключительно с собственным весом ( у меня его достаточно), чтобы укреплять внутреннюю и прорабатывать внешнюю мускулатуру, растягивать ткани( чтобы уходила лишняя вода), уметь держать баланс и увеличивать свою выносливость!" – подытожила телеведущая.

Поклонники Маши также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

  • "Крутецко так все изложено, лаконично и в яблочко"
  • "Вы просто умничка! Смотря на вас хочиться самой позаниматься!"
  • "И никаких гантель! Аминь!"
  • "Читаю текст, смотрю ваше видео и не могу понять, где распухает тело при мысли о шоколаде? У вас охрененная фигура! А такой пилатес я еще не пробовала, больше сосредоточена на TRX И tabata"
  • "Грациозно и прекрасно! Благодарю за эстетическое удовольствие"

&quot;Эстетическое удовольствие&quot;: Маша Ефросинина потрясла завидной растяжкой

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном. Телеведущая показала, как отправилась с родными за покупками. 

Мы также писали о том, что счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фотографиями. Телеведущая показала как она весело проводит время с мужем и сыном.

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