Участница Топ-модели по-украински откровенно о знакомстве с Джиджи и Беллой Хадид:"Та еще с*чка"

На съемках спецвыпуска проекта «Предметка» с Сергеем Никитюком на YouTube Нового канала участница шоу «Топ-модель по-украински» Маша Шевченко рассказала о знакомстве с самым Готье, Беллой и Джиджи Хадид, как попала на показ без кастинга, и почему хотела плакать после.

Маша летела в Париж, уже зная, что показ Готье – ее:

– На показ Jean-Paul Gaultier меня отобрали без кастинга: они нашли меня сами, - рассказала Маша Шевченко. – На сайте, где «лежат» анкеты моделей со всего мира, кто-то из команды бренда заметил мое фото и смог через знакомых выйти на материнское агентство. Они все решили по фото. Что я со всеми своими тату на лице подхожу для их показа! Кстати, это могла быть уже моя вторая поездка в Париж, однако в прошлый раз я... очень поправилась. У меня был стресс, эмоциональный срыв, который я заедала. Когда прилетела в свое агентство в Милан, и там меня измерили, все были шокированы. Сейчас я очень похудела, охват моих бедер – 90-91 см.

Маша Шевченко на показе Готье

Однако, несмотря на все предыдущие договоренности, Маша все равно долго не могла понять, что это действительно происходит с ней

– Я, как всегда, удивляюсь себе. Знаю, что лечу, но до конца не осознаю этого, - смеется участница модельного реалити Нового канала. – Приехала в Париж, бросила вещи в апарт, уже еду на работу, и вроде бы понимаю, К КОМУ, но все равно... не до конца. Я два дня провела с командой, по мне отшивали всю коллекцию, но почему-то не осознавала, что это последний показ Готье. Лишь когда мое участие окончательно подтвердили, наконец, поняла, что это ПОСЛЕДНИЙ показ легендарного кутюрье, и я в нем участвую!

Показ Готье был для Маши особенным с самого начала, ведь она – фанатка этого выдающегося кутюрье:

– Его одежда просто невероятная. Я давно знакома с творчеством Готье. Его показы в 80-е – это так трешово, против системы, вкусно. Просто невероятно, когда человек умеет творить такой эпатаж! Это все выглядело стилево в 80-е, и выглядит стилево сейчас.

Почти до самого показа модель даже не догадывалась, с кем будет дефилировать бок о бок:

– Я узнала, что в показе примут участие Дита фон Тиз и сестры Хадид, только в день шоу! – говорит модель. – Гуляла перед репетицией по залам, и вижу – ходит женщина маленькая, хрупкая такая, всем улыбается. Я тогда спросила у модели, стоявшей рядом, кто это. А та со смехом ответила, что это Дита фон Тиз. Она такая простая и открытая! С сестрами Хадид, например, постоянно ходила охрана, а Дита везде гуляла сама. Правда, у них была отдельная грим-зона.

Маша призналась, что в жизни не все звезды выглядят звездно:

– Вот Дита в жизни невероятная, а Белла Хадид... Даже не знаю. Она на фотках круто выглядит, а в жизни – обыкновенная. Стандартный рост. Если же говорить о Джиджи, то я вообще не понимаю, как она ходит на кутюре со своей попкой, там точно 95-96 см! Сестры на самом деле очень разные: энергетически Белла такая сучка, а Джиджи суперкомфортная, милая.

Этот показ точно запомнится Маше на всю жизнь! Последнее шоу Готье, известные модели, атмосфера просто невероятная. И девушка стала частью этого знаменательного события:

– В тот момент, когда на финальном выходе все оказались на сцене, хотелось плакать. Ты чувствуешь себя частью чего-то большого. Сзади Джиджи бегает, фоткает, все пьют шампанское, кричат, аплодируют. Девушки плачут... А у меня душа разрывается от того, что я стала частью показа, который войдет в историю.

Больше подробностей о работе Маши в Париже на показе Готье, о планах на будущее и хобби модели смотри в полном спецвыпуске проекта «Предметка с Сергеем Никитюком».